Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области — из-за этого задержали электричку до Тогучина

В Новосибирской области поезд сбил человека на перегоне станций Крахаль — Восточная. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.
— Произошло это примерно в 17:30. Я ехала на электричке в Курундуса. Электричку задержали, так как на перегоне стоял грузовой поезд, ждали, пока он уедет, — пояснила сибирячка.
Как сообщили в Транспортной полиции, на перегоне грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину. Сибирячка переходила пути перед приближающимся локомотивом.
— Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, — пояснили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В конце июня в районе остановочного пункта Обское море электричка сбила мужчину. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра.
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