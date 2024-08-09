Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области — из-за этого задержали электричку до Тогучина

Обстоятельства произошедшего устанавливаются Источник: читательница НГС Ирина, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области поезд сбил человека на перегоне станций Крахаль — Восточная. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.



— Произошло это примерно в 17:30. Я ехала на электричке в Курундуса. Электричку задержали, так как на перегоне стоял грузовой поезд, ждали, пока он уедет, — пояснила сибирячка.



Как сообщили в Транспортной полиции, на перегоне грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину. Сибирячка переходила пути перед приближающимся локомотивом.



— Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, — пояснили в ведомстве.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



В конце июня в районе остановочного пункта Обское море электричка сбила мужчину. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра.

