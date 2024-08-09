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Происшествия Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области — из-за этого задержали электричку до Тогучина

Грузовой поезд сбил женщину в Новосибирской области — из-за этого задержали электричку до Тогучина

Сибирячка скончалась на месте

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются

В Новосибирской области поезд сбил человека на перегоне станций Крахаль — Восточная. Об этом НГС сообщила читательница Ирина.

— Произошло это примерно в 17:30. Я ехала на электричке в Курундуса. Электричку задержали, так как на перегоне стоял грузовой поезд, ждали, пока он уедет, — пояснила сибирячка.

Как сообщили в Транспортной полиции, на перегоне грузовой поезд сбил 80-летнюю женщину. Сибирячка переходила пути перед приближающимся локомотивом.

— Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи, — пояснили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце июня в районе остановочного пункта Обское море электричка сбила мужчину. Его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и переломами плеча и бедра.

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Комментарии
1
Гость
9 августа 2024, 21:33
быть может в Курундус ехала а не в Курундуса)) вы там чукчи что-ли?
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