«Парашютисты падали в огород». Репортаж из Михайловки Иркутской области, в километре от которой упал бомбардировщик

Въезд в Черемховский район, слева видны обломки разбившегося бомбардировщика Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»











Михайловка — крупный поселок в Черемховском районе, всего в 120 километрах от Иркутска. В нем живут около 8 тысяч человек, есть и большой частный сектор, и пара кварталов пятиэтажек. Примерно в 20 километрах по прямой от него военный аэродром Белая. Бывает, что самолеты летают совсем низко над домами, к этому все привыкли. Поздно вечером 15 августа один из них рухнул в поле всего в километре от домов. Местные жители говорят, что пилот до последнего уводил машину от жилья. Наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают, что происходит в поселке меньше, чем через сутки после катастрофы.



Бомбардировщик Ту-22М3 рухнул около 22:20 15 августа. В Минобороны сообщили, что это был плановый полет, по предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.

Источник: Городские порталы

В соцсетях есть несколько видео, на которых запечатлены последние минуты того полета: там видно, как горящая машина камнем падает в поле, а потом раздаются несколько взрывов. На одном из первых роликов, появившихся в сети, женщина, снимая яркую точку над пятиэтажкой, спрашивает: «Что это такое?», а ей отвечает детский голос: «Самолет падает». После этого в кадре — зарево на все небо.

Крушение ТУ-22М3 рядом с Михайловкой Источник: «Подслушано в Черемхово и районе» / t.me

— Сначала просто гул был. Я привыкла, что у меня тут самолёты летают. Ну летают и летают, я жила рядом и работала в аэропорту, поэтому гул самолёта прекрасно могу отличить от чего-то другого. Сначала гул был далеко, а потом ближе к дому, и я уже поняла, что это что-то не то. Скрежет был такой страшный, сильный, такое чувство, что на тебя что-то падает. Я выглянула в окно и увидела, что весь самолет горит, потом вспышка была, когда он рухнул. Страшно, если честно, — рассказывает одна из местных жительниц, ее дом находится примерно в трех километрах от места падения.



Те, кто живет подальше, не слышали гула, а только пару громких хлопков, как будто в ладоши. Кто-то подумал, что хлопает балконная дверь, кто-то — на местную шпану, а кто-то — на взрыв газа. Многие увидели яркое зарево и сразу поняли, что произошло.



— Была вибрация, дом задрожал, — рассказывает Сергей. Он живет в пятиэтажке за частным сектором, перед которым упал бомбардировщик. — Сразу подумал, что самолет, я бывший военный, на Белой служил.

— Шибануло как! Люстры ходуном ходили. Видимо, бак «взлетел», и было страшно. А потом как дало зарево и взрыв. Ребятишки говорят, что он в небе загорелся, левая сторона, и он развернулся, — вспоминает одна из жительниц многоэтажки.

Эти пятиэтажки — первые «высотные» дома после частного сектора на окраине Михайловки Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»











Самолет пролетел прямо над домами на последней улице поселка — Трактовой.



— Мы вышли их душа, увидели красную точку. Когда она стала ближе, начались хлопки, как будто салют. И, смотрю, — искры прямо из этой красной точки. Потом начало пламя пробиваться. Когда ближе к мосту, пламя уже полностью охватило весь самолет. Он просто камнем упал. Над нами он ещё пролетел, а там уже камнем упал. По времени — это быстро было. Минут пять максимум, — говорят почти одновременно соседки Ирина Васильевна и Лидия Александровна.

Они считают, что пилот до последнего отводил самолет от жилых домов, а ещё говорят, что повезло, что с поля убрали весь урожай, иначе пожар был бы до самой Михайловки.

Вид на трассу и поле, на котором рухнул бомбардировщик (его обломки видны чуть справа) с улицы Трактовой Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»











Ту-22МЗ — это дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначенный для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолет может нести ядерные и обычные бомбы и ракеты.



Экипаж самолета состоит из четырех человек. Вечером 15 августа губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что они катапультировались, всех летчиков нашли и угрозы их жизням нет. К сожалению, на утро стало известно, что один из пилотов погиб, остальных отправили в больницы Иркутска с разными травмами, но в стабильном состоянии средней степени тяжести.



Окраина Михайловки, где сегодня нашли парашют одного из пилотов Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»











Парашютисты, говорят жители Михайловки, падали почти в огород. «Один упал почти перед нами, в поле», — рассказали Ирина Васильевна и Лидия Александровна с Трактовой.

К летчикам сразу же рванули жители Михайловки, кто мог. Первую помощь, пока ехали скорые, оказали тоже они. В соцсетях есть запись, как мужики оказывают помощь одному из летчиков с травмой головы.

Источник: Mash / t.me

Катапультировавшихся летчиков, передают друг другу местные, искали и волонтеры, и полиция, и военные: «И там ходили, и тут. И ездили на машинах всю ночь», — рассказывают жители улицы Солнечной, она вторая от окраины поселка.

На утро после катастрофы никакого переполоха в Михайловке нет. О ЧП говорит только большое число людей в синей военной форме, которые ищут фрагменты упавшего самолета и расспрашивают об этом жителей окрестных домов.

Вокруг обломков самолета — много людей и техники, работают следователи и технические специалисты, поисково-спасательная команда. Над полем торчит какая-то крупная часть фюзеляжа, кажется, хвост, в остальном кажется, что бомбардировщик буквально развалился на мелкие части.

Обломки самолета Ту-22М3 в поле Источник: «ИрСити»











Журналистов и любопытных близко не подпускают: на трассе дежурит экипаж ГАИ, который просит водителей не задерживать движение.

На въезде на поле, где рухнул самолет, скопилось много машин Источник: «ИрСити»











После обеда обломки лайнера начали вывозить с места крушения, для этого подогнали тяжелую технику, а часть фюзеляжа, которая возвышалась над землей, уронили. Причины крушения авиакатастрофы установит следствие.

Обломки самолета начали вывозить с поля Источник: Алёна Кашпарова / «ИрСити»