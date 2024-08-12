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Сотрудница мэрии Новосибирска погибла в ДТП

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Происшествия Сотрудница мэрии Новосибирска с супругом погибли в ДТП — прощание пройдет в среду

Сотрудница мэрии Новосибирска с супругом погибли в ДТП — прощание пройдет в среду

Об этом НГС сообщила знакомая погибшей

5 755
18 комментариев
Прощание состоится 14 августа

В Новосибирской области сотрудница мэрии Новосибирска с мужем погибли в ДТП. Об этом НГС рассказала знакомая погибших. Речь идет о ДТП в Омской области, где машина новосибирцев столкнулась с большегрузами.

Прощание с погибшими состоится 14 августа в Новосибирском крематории, информация об этом появилась на личной странице женщины во «ВКонтакте». Она занимала должность консультанта в отделе воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования мэрии.

НГС обратился к родственнику погибших, но тот отказался дать комментарий по происшествию. В отделе воспитательной работы и дополнительного образования, а также управлении кадрового и организационно-правового обеспечения в сфере образования департамента также не смогли рассказать о сотруднице. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии.

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ДТП Гибель человека Новосибирск Авария Прощание
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Комментарии
18
Гость
12 августа 2024, 19:09
Всем конечно царствие небесное. НО вот если бы она работала дворником, вы бы стали писать о ней??? Причем тут, кто где работает? Ну разбились и разбились... судьба такая...
Гость
12 августа 2024, 18:55
Какая разница национальность, место работы и жительства, пол, возраст погибших людей? Когда уже наведут порядок на дорогах страны? Пример Сингапура не хотят изучить?
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