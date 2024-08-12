Сотрудница мэрии Новосибирска с супругом погибли в ДТП — прощание пройдет в среду

В Новосибирской области сотрудница мэрии Новосибирска с мужем погибли в ДТП. Об этом НГС рассказала знакомая погибших. Речь идет о ДТП в Омской области, где машина новосибирцев столкнулась с большегрузами.
Прощание с погибшими состоится 14 августа в Новосибирском крематории, информация об этом появилась на личной странице женщины во «ВКонтакте». Она занимала должность консультанта в отделе воспитательной работы и дополнительного образования департамента образования мэрии.
НГС обратился к родственнику погибших, но тот отказался дать комментарий по происшествию. В отделе воспитательной работы и дополнительного образования, а также управлении кадрового и организационно-правового обеспечения в сфере образования департамента также не смогли рассказать о сотруднице. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии.