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Происшествия Выехал на встречку: двое новосибирцев разбились в ДТП с большегрузами — видео с места аварии

Выехал на встречку: двое новосибирцев разбились в ДТП с большегрузами — видео с места аварии

Авария произошла в Омской области

9 301
22 комментария
Авария произошла 8 августа

Два человека погибли в ДТП с грузовиками на трассе Челябинск-Новосибирск. Как стало известно НГС, речь идет о жителях Новосибирской области.

Авария произошла 8 августа в Омской области, сообщили в региональном УМВД. Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля «Хендай Крета» двигался по дороге Челябинск–Новосибирск, и в районе 942 километра выехал на встречную полосу.

Сибиряк допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Форд» под управлением 42-летнего мужчины.

— После удара по касательной автомобиль «Хендай», выехав на полосу разгона, допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Ситрак» под управлением 60-летнего мужчины, — сообщили в полиции.

Полицейские опубликовали видео с места ДТП

В результате ДТП на месте скончались 63-летний водитель автомобиля «Хендай», а также его пассажир — 61-летняя женщина. В пресс-службе УМВД России по Омской области НГС сообщили, что они зарегистрированы в Новосибирске.

— Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, — сообщили в ведомстве.

В конце июля в Новосибирской области случилось ДТП с участием квадроцикла. Водитель умер в больнице.

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Комментарии
22
Гость
8 августа 2024, 20:17
Омская двухполосная трасса, что еще сказать.
Гость
8 августа 2024, 20:16
Не уверен не обгоняй! Сколько раз говорить.?
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