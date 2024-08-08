Выехал на встречку: двое новосибирцев разбились в ДТП с большегрузами — видео с места аварии

Авария произошла 8 августа Источник: Омская полиция, телеграм











Два человека погибли в ДТП с грузовиками на трассе Челябинск-Новосибирск. Как стало известно НГС, речь идет о жителях Новосибирской области.



Авария произошла 8 августа в Омской области, сообщили в региональном УМВД. Полицейские предварительно установили, что водитель автомобиля «Хендай Крета» двигался по дороге Челябинск–Новосибирск, и в районе 942 километра выехал на встречную полосу.



Сибиряк допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Форд» под управлением 42-летнего мужчины.

— После удара по касательной автомобиль «Хендай», выехав на полосу разгона, допустил столкновение с большегрузным автомобилем «Ситрак» под управлением 60-летнего мужчины, — сообщили в полиции.

Полицейские опубликовали видео с места ДТП Источник: Омская полиция, телеграм

В результате ДТП на месте скончались 63-летний водитель автомобиля «Хендай», а также его пассажир — 61-летняя женщина. В пресс-службе УМВД России по Омской области НГС сообщили, что они зарегистрированы в Новосибирске.



— Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки, — сообщили в ведомстве.



В конце июля в Новосибирской области случилось ДТП с участием квадроцикла. Водитель умер в больнице.

