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Происшествия Спецоперация на Украине Власти Курской области объявили об эвакуации жителей с границы

Власти Курской области объявили об эвакуации жителей с границы

Сегодня принято решение о вывозе людей из Беловского района

1 229
32 комментария
Эвакуация жителей Курской области

Оперштаб Курской области принял решение эвакуировать жителей из Беловского района, транспорт уже дежурит в безопасных зонах, а пункты временного размещения готовы принять людей, об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем в Telegram-канале.

— Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Места в ПВР подготовлены, вся необходимая помощь переселенцам будет оказана, — написал Смирнов.

По его словам, эвакуировать жителей помогают дружинники из Курского центра «Патриот».

После попытки ВСУ прорваться на территорию Курской области, была объявлена добровольная эвакуация. Как сообщает МЧС РФ, уже более 76 тысяч человек покинули область.

Эвакуировано более 76 тысяч жителей Курской области

Утром 6 августа ВСУ попытались захватить территорию в Суджанском районе Курской области. В этом регионе введен режим ЧС федерального уровня. Пострадавшим оказывают помощь и эвакуируют в безопасные места. По поручению президента Владимира Путина всем, кто вынужден был покинуть свои дома, будет выплачено по 10 тысяч рублей.

11 августа в один из жилых домов попали осколки сбитой украинской ракеты. Пострадало 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. Несущие конструкции не повреждены, спасены 15, эвакуированы 30 человек.

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Комментарии
33
Живущий в Сибири
12 августа 2024, 17:24
И куда всю эту кучу народу? На голое место, где ничего нет -- ни работы, ни жилья?
bollo
12 августа 2024, 17:15
"И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем".
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