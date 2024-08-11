Падение ракеты и попытки вторжения: главное о событиях в Курской области, которую атакуют ВСУ

Дом в Курске после падения сбитой ракеты Источник: Kurskpressa / T.me











Курская область подвергается атакам ВСУ на протяжении всей недели. Ночью по столице региона нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом. Рассказываем всё, что известно о происшествии.

— Прошлая ночь в Курской области была сложной. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в областном центре пострадали 15 человек, все получают необходимую медицинскую помощь, — сказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

На месте происшествия начался пожар. Его уже ликвидировали.

Смирнов записал видео, в котором попросил жителей четко следовать инструкции в случае ракетной опасности. Сирена в регионе звучала уже шесть раз.

Алексей Смирнов рассказал об обстановке в городе Источник: Gubernator_46 / T.me

Всего над регионом сбили 14 беспилотников, четыре ракеты «Точка-У» и два малоразмерных воздушных шара, сообщили в Минобороны. Также уничтожили танк Т-80 ВСУ, скопления военных и техники на границе.

ВСУ не оставили попыток прорваться в регион. Диверсионно-разведывательная группа смогла зайти в Беловский район Курской области. Однако ситуацию удалось стабилизировать.

Вячеслав Гладков встретился с жителями Источник: Настоящий Гладков / T.me

В Росгвардии показали момент уничтожения танка и двух бронеавтомобилей.

После атак ВСУ на стационарном лечении в Курской области находятся 69 пострадавших, включая 8 детей. Как заявили в Минздраве, 17 человек еще в тяжелом состоянии.

Атаки продолжаются и в Белгородской области. Удары наносились по 40 населенным пунктам.

— В последнее время от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины больше всего страдает Шебекино. Только сегодня ранены четыре мирных жителя, — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двоих жителей села Пороз Грайворонского округа насильно удерживали украинские военные.

— Сейчас с ними всё хорошо. Они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными, — добавил губернатор.