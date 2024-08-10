Toyota въехала под «Газель» на перекрестке с Ипподромской

Авария произошла на перекрестке улиц Ипподромской и Военной Источник: АСТ-54 / vk.com











В центре Новосибирска водитель автомобиля Toyota Corona въехал в «Газель» после массового ДТП. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».



Авария произошла днем в субботу, 10 августа, на перекрестке улиц Военной и Ипподромской. Обстоятельства столкновения неизвестны, но видно, что японский седан полностью залетел под грузовик передним капотом.



— Перед «Газелью» с разбитым задом стоит внедорожник Chevrolet Niva, — также сообщается в паблике.



Очевидцы добавили, что на месте происшествия работали медики скорой помощи. Также в сообществе «Инцидент.Новосибирск» пишут, что за рулем седана была девушка.



— Девушка за рулём седана врезалась в грузовичок, её увезла скорая, — рассказали очевидцы.



Корреспондент НГС обратился за информацией о ДТП в городской отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации новости комментарий не поступил.

