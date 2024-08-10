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Происшествия Toyota въехала под «Газель» на перекрестке с Ипподромской

Toyota въехала под «Газель» на перекрестке с Ипподромской

По предварительным данным, пострадал один человек

3 370
24 комментария
Авария произошла на перекрестке улиц Ипподромской и Военной

В центре Новосибирска водитель автомобиля Toyota Corona въехал в «Газель» после массового ДТП. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Авария произошла днем в субботу, 10 августа, на перекрестке улиц Военной и Ипподромской. Обстоятельства столкновения неизвестны, но видно, что японский седан полностью залетел под грузовик передним капотом.

— Перед «Газелью» с разбитым задом стоит внедорожник Chevrolet Niva, — также сообщается в паблике.

Очевидцы добавили, что на месте происшествия работали медики скорой помощи. Также в сообществе «Инцидент.Новосибирск» пишут, что за рулем седана была девушка.

— Девушка за рулём седана врезалась в грузовичок, её увезла скорая, — рассказали очевидцы.

Корреспондент НГС обратился за информацией о ДТП в городской отдел пропаганды ГАИ. На момент публикации новости комментарий не поступил.

Ранее в Искитиме в аварии перевернулся автомобиль Ford. Происшествие попало на видео.

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Новосибирск ГАИ ДТП
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Комментарии
24
Вoван щербатый
10 августа 2024, 13:51
держать дистанцию? нет, не слышали
248332
10 августа 2024, 14:24
Массово все смотрят в телефоны.....и....влетают
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