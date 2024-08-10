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Происшествия Спецоперация на Украине В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции

В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции

Всё из-за непрекращающихся атак ВСУ

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Режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях

В трех регионах России ввели режим контртеррористической операции. Речь идет о Брянской, Белгородской и Курской областях. Поводом для этого стало «повышение уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины». Соответствующие посты появились в телеграм-каналах оперштаба Брянской области, врио губернатора Курской области и национального антитеррористического комитета.

В НАК сообщили, что Киев предпринял беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России.

На территориях, где действует контртеррористический режим, вводятся серьезные ограничения прав и свобод граждан. Принимаются допмеры для обеспечения безопасности, поддержание правопорядка и усиление защиты объектов. Подробнее о том, как режим влияет на жизни людей, мы рассказывали в этом материале. Последний раз режим КТО вводился в Москве, Московской, Воронежской и Ростовской областях, когда Евгений Пригожин угрожал Минобороны вооруженным мятежом.

В приграничных районах России сохраняется сложная обстановка. Особенно ситуация накалилась в Курской области: ВСУ атакуют регион беспилотниками, вооруженные силы России продолжают пресекать попытки противника попасть на территорию.

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Режим кто Белгородская область Курская область Брянская область ВСУ Спецоперация на Украине
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