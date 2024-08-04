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Происшествия эксклюзив У нас сбой, мест нет: новосибирцу не хватило места на рейсе S7 — следующий был через 6 часов

У нас сбой, мест нет: новосибирцу не хватило места на рейсе S7 — следующий был через 6 часов

Новосибирец летел в Иркутск на корпоратив

2 160
26 комментариев
Таких, как Максим, на рейсе в Иркутск оказалось четверо. Одному все же удалось улететь

Житель Новосибирска Максим пожаловался, что не смог отравиться на корпоратив в Иркутск на самолете авиакомпании S7 из-за овербукинга. Информацией о происшествии новосибирец поделился с НГС.

Мужчина должен был отправиться в Иркутск из «Толмачево» на рейсе S7 5229, который отправлялся в 6:35 утра. Накануне, 3 августа, мужчина попробовал зарегистрироваться на самолет через приложение, но сервис показывал сбой.

— Я приехал в аэропорт, и девушка на стойке регистрации говорит — знаете, вы без места. У нас произошел сбой и действительно, часть пассажиров без места остались. Шансы улететь сказали 50 на 50, — рассказал НГС Максим.

Сотрудники авиакомпании отправили новосибирца на выход к посадке — вдруг кто-то из пассажиров не приедет на рейс, тогда можно будет улететь. Оказалось, что таких же, как Максим, на этом рейсе четыре человека.

Сотрудникам авиакомпании удалось посадить одного пассажира на самолет до Иркутска. Максиму предложили улететь следующим рейсом. Ему дали в качестве компенсации карточку на 3 тысячи рублей от авиакомпании и компенсацию еды в 400 рублей.

Сейчас новосибирец ожидает вылета на другом самолете, общее время ожидания вылета для Максима составило более шести часов.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности инцидента с новосибирцем. На момент публикации материала информация не поступила.

Ранее мы детально разобрались, почему пассажирам из Новосибирска не хватает мест на рейсах S7. Почитайте, из-за чего происходит овербукинг и как под него не попасть.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Иркутск S7 Овербукинг
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Комментарии
26
Grape Reflection 🍇
4 августа 2024, 12:33
Да прикроют скоро эту лавочку. Будет только РЖД и Аэрофлот
Гость
4 августа 2024, 12:46
интересно, где это в аэропорту можно поесть на 400 р?
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