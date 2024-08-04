«Я не плакал, был в шоке». 13-летний мальчик рассказал, как выжил под завалами дома в Нижнем Тагиле, да еще снимал видео для друзей

Спасатели достали Сашу из-под обломков спустя пять часов после взрыва Источник: предоставлено Сашей











13-летний Саша, который снимал видео для своих друзей под обломками дома в Нижнем Тагиле, рассказал E1.RU, как ему удалось выжить. Спасатели смогли достать его спустя пять часов.

Момент спасения Саши опубликовали спасатели Источник: МЧС России

Школьник не помнит, как произошел взрыв. В момент обрушения он был в квартире на первом этаже, а очнулся уже под обломками.

— Я так понял, что меня в момент падения отключило. До этого я смотрел телик у себя дома на первом этаже. Я лежал на подушке, а потом в другом положении. Я, когда проснулся, понял, что мне придавило ногу, а сидел я на какой-то тумбочке. Сам вытащил ногу, — рассказал Саша.

Сам мальчик почти не пострадал, как и его телефон, который он нашел благодаря уведомлению:



— Я услышал сообщения от телефона, и я удивился, почему он не разбился. У меня было защитное стекло, оно не так сильно разбилось.

Саша записывал видео под завалами для друзей из школы Источник: предоставлено Сашей

Пока Саша лежал в темноте под завалами, он переписывался с одноклассниками и говорил по телефону с мамой Юлией.

— Я до последнего думал, что это сон. Я не плакал, я был в шоке. Сначала было страшно, а потом нет. Я понял, что меня достанут. Мне писали комплименты из группы класса: «Ты молодец, ты герой, ты это выдержал», — поделился школьник. — Я спросил маму, что произошло. Она ответила, что дом обрушился. Я думал только об одном — чтобы меня выпустили.

Мальчик добавил, что с самого начала звал спасателей на помощь, но его не было слышно.



— Я кричал спасателям то, что я тут, я жив, со мной всё хорошо. Когда меня вытащили, меня понесли на носилках и поместили в машину скорой помощи. А потом в больницу пришла мама, — говорит мальчик.

Дома у Саши жил его любимый питомец, но пока его так и не удалось найти.

— У меня есть рыжий кот. Какого-то нашли, но на нашего не похож. Может, он просто в страхе убежал, там надо смотреть по лапам, — говорит Саша.

Пока рыжика не смогли найти Источник: предоставлено Сашей











Квартира, в которой он жил вместе с семьей, полностью разрушена.

— Я очень расстроился, потому что мы недавно сделали ремонт. Потерял ноутбук, наушники дорогие, кроссовки, недавно новый рюкзак в школу купил и красивую одежду. Еще самокат и велик, — поделился Саша.

В понедельник школьника выпишут из больницы. Как сказали спасатели учительнице Саши Татьяне, парень «родился в рубашке и отделался испугом». Когда он полностью поправится, он сразу встретится со своими друзьями.

— Сейчас чувствую себя хорошо. Больше ничего не болит, но гипс еще не сняли, — добавил мальчик.

Источник: личная страница Саши в соцсетях











Напомним, днем 1 августа в Нижнем Тагиле обрушилась часть дома на улице Сибиркой, 81. По сообщениям очевидцев, причиной стал взрыв газа. О случившемся мы рассказывали в онлайн-трансляции.

