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В Новосибирске завершили поиски 12-летней девочки

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Происшествия В Новосибирске завершились поиски 12-летней девочки — она пропала в конце июля

В Новосибирске завершились поиски 12-летней девочки — она пропала в конце июля

Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт»

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Девочка ушла в неизвестном направлении 30 июля

В Новосибирске завершили поиски 12-летней девочки. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области, подросток найден живым.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — указано в группе поискового отряда во «ВКонтакте».

Информацию о поиске подростка волонтеры опубликовали несколько дней назад. Они сообщали, что девочка ушла в неизвестном направлении 30 июля. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, когда был найден подросток.

В конце июня в Новосибирске пропал 47-летний мужчина. По словам родственницы сибиряка, он ушел из больницы.

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