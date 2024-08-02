В Новосибирске завершились поиски 12-летней девочки — она пропала в конце июля

В Новосибирске завершили поиски 12-летней девочки. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области, подросток найден живым.
— Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — указано в группе поискового отряда во «ВКонтакте».
Информацию о поиске подростка волонтеры опубликовали несколько дней назад. Они сообщали, что девочка ушла в неизвестном направлении 30 июля. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой уточнить, когда был найден подросток.
В конце июня в Новосибирске пропал 47-летний мужчина. По словам родственницы сибиряка, он ушел из больницы.