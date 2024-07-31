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Происшествия В черной блузке, юбке и туфлях: 12-летняя девочка пропала в Советском районе Новосибирска

В черной блузке, юбке и туфлях: 12-летняя девочка пропала в Советском районе Новосибирска

Анастасия ушла в неизвестном направлении

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2 комментария
Ребенок пропал в микрорайоне ОбьГЭС

В микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска пропала 12-летняя Анастасия Гаврилюк. Девочка вчера, 30 июля, ушла в неизвестном направлении.

Призыв с просьбой о помощи в поисках подростка опубликовали в группе «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Волонтеры рассылают ориентировки

Рост Анастасии — 152 сантиметра, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Девочка была вся в черном: блузка, юбка и черные туфли.

В Дзержинском районе Новосибирска пропала 16-летняя Алена Садовникова. По сообщению волонтеров отряда, Алена Садовникова ушла на прогулку в неизвестном направлении.

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Комментарии
2
Гость
31 июля 2024, 08:24
Домой поехали на Юг.
Гость
31 июля 2024, 08:35
что-то очень часто посты про пропавших стали появляться...
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