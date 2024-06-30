«Оказался в больнице после падения»: новосибирца, ушедшего из медучреждения, ищут волонтеры

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Родственники говорят, что мужчина раньше не пропадал

1 521
6 комментариев
Андрей ушел из больницы 29 июня

В Новосибирске ищут 47-летнего Андрея Балашова, как рассказала НГС родственница пропавшего, он ушел из больницы в Дзержинском районе и не вернулся.

— В больнице оказался, потому что упал дома, сейчас возможны провалы в памяти. Может находиться в растерянном состоянии, — рассказала родственница пропавшего. — Раньше не пропадал.

Андрей Балашов ушел в неизвестном направлении 29 июня, сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мужчины 176 см, он плотного телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения он был одет в серо-голубую футболку, шорты цвета хаки и черные домашние тапочки.

Если вам что-либо известно о пропаже Андрея, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Недавно в Новосибирской области пропал 18-летний Александр Никулин, он также ушел из больницы.

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Комментарии
6
Татьяна 53
30 июня 2024, 13:05
Пусть найдётся, так много людей пропадает, гибнет. Мужчина похож на актёра Милоша Биковича.
Гость
30 июня 2024, 13:17
в больницу сдали, а он ушел? так родственники за него согласие на стационар же подписали или экстренно? а значит 14 дней он НЕ МОЖЕТ уйти. или если прямо так рвется уйти, то необходимо родственников информировать. Что это за такое? Жалобу на больницу подавайте. могли бы родственникам позвонить, предупредить, что пациент отказывается от лечения. родственники приехали бы и забрали. Человек НЕ МОЖЕТ уходить в никуда. или родственникам было наплевать
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