«Оказался в больнице после падения»: новосибирца, ушедшего из медучреждения, ищут волонтеры

В Новосибирске ищут 47-летнего Андрея Балашова, как рассказала НГС родственница пропавшего, он ушел из больницы в Дзержинском районе и не вернулся.
— В больнице оказался, потому что упал дома, сейчас возможны провалы в памяти. Может находиться в растерянном состоянии, — рассказала родственница пропавшего. — Раньше не пропадал.
Андрей Балашов ушел в неизвестном направлении 29 июня, сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». Рост мужчины 176 см, он плотного телосложения, волосы темно-русые. В день исчезновения он был одет в серо-голубую футболку, шорты цвета хаки и черные домашние тапочки.
Если вам что-либо известно о пропаже Андрея, сообщите об этом по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Недавно в Новосибирской области пропал 18-летний Александр Никулин, он также ушел из больницы.