Вышел из больницы: под Новосибирском пропал 18-летний парень

Информации о местонахождении молодого человека нет с 27 июня. Источник: lizaalert_novosib/vk.com, Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области пропал 18-летний Александр Никулин. Информация опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте».



Волонтеры сообщили, что информации о местонахождении молодого человека нет с 27 июня. Жители Коченево в беседе с корреспондентом НГС сообщили подробности исчезновения Александра Никулина.



— Он 27 июня в районе 14 часов вышел с Коченевской ЦРБ. Больше на связь не выходит, и нигде не видели, — рассказали жители Коченево.



Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Александр Никулин был одет в красную майку, темно-синие шорты и черные сандалии.



Новосибирцев просят сообщать любую информацию о молодом человеке по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

