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Происшествия Вышел из больницы: под Новосибирском пропал 18-летний парень

Вышел из больницы: под Новосибирском пропал 18-летний парень

Молодой человек исчез в Коченевском районе

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8 комментариев
Информации о местонахождении молодого человека нет с 27 июня.

В Новосибирской области пропал 18-летний Александр Никулин. Информация опубликована в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» региона во «ВКонтакте».

Волонтеры сообщили, что информации о местонахождении молодого человека нет с 27 июня. Жители Коченево в беседе с корреспондентом НГС сообщили подробности исчезновения Александра Никулина.

— Он 27 июня в районе 14 часов вышел с Коченевской ЦРБ. Больше на связь не выходит, и нигде не видели, — рассказали жители Коченево.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Александр Никулин был одет в красную майку, темно-синие шорты и черные сандалии.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о молодом человеке по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

Ранее в Искитиме пропала 17-летняя девушка. Она ушла из дома 27 июня и бесследно исчезла.

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Новосибирская область Пропал человек Пропал парень ЛизаАлерт Новосибирской области
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Комментарии
8
С Копытом!
29 июня 2024, 00:04
Найдись красивый мальчик живым и здоровым.
Марго. Вредная
28 июня 2024, 23:59
В больницу зачем ходил? Сам болел или навещал кого? Это важно для понимания ситуации.
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