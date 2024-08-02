Мощный потоп сносит дома и мосты: в Бурятии потоки воды и грязи парализовали жизнь — кадры

Вода буквально разрушила села Источник: alexeytsydenov / T.me











Потоки дождевой воды в Бурятии смывают всё на своем пути. На улицах образовались бурные грязные реки, которые разрушают дома, мосты, автомобили.



— В Тарбагатайском районе произошел выход воды на дорожное полотно с 503-го по 506-й км федеральной автодороги Р-258 Иркутск — Улан-Удэ — Чита, в районе населенных пунктов Десятниково и Большой Куналей. По предварительным данным, ливневыми водами подтоплены придомовые территории в трех населенных пунктах, — говорится в сообщении Республиканского агентства ГО и ЧС.

Машины буквально уносит быстрым потоком воды Источник: Ves_uu /T.me

Подтоплено почти 500 участков. Больше всего — в селе Десятниково — 280, Большой Куналей — 200 и Тарбагатай — 10 участков.



В селах появились водопады Источник: Ves_uu /T.me

— Подмыты участки, смыты огороды, погибли домашние животные. Это настоящая трагедия для пострадавших семей, — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, когда посетил Десятниково.

Также, по его данным, в Тарбагатае смыты два пешеходных моста, подтоплены придомовые участки. В Кяхтинском районе размыта дорога у села Тамир.

Как выглядят последствия потопа Источник: Ves_uu /T.me

Машины сносит потоком, они разбивают дома. Волнами буквально пробивает фуры.

В Мухоршибирском районе, возле села Тугнуй, семья с ребенком чуть не утонула в собственной машине. Женщина на видео показывает затопленное авто и потоки воды вокруг машины. Она не знает, как их будут спасать в таких условиях. Однако, по данным Telegram канала «Весь Улан-Удэ • Бурятия», помощь подоспела вовремя, но машину полностью затопило.

Женщина боялась, что утонет в собственном автомобиле Источник: Ves_uu /T.me