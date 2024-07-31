Облили чем-то и убежали: в Бердске загорелись две машины — местные заявили о поджоге

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля Источник: АСТ-54 Black / телеграм-канал











В Бердске в ночь с 30 на 31 июля загорелось два автомобиля. Местные жители подозревают, что это был поджог. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Поджигатели попали на камеры видеонаблюдения, их было двое. Они облили и подожгли машину, после чего убежали врассыпную, — процитировали подписчика в телеграм-канале.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что сообщение о происшествии поступало и заявление о поджоге было зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка. На месте пожара работали сотрудники МЧС.

В Кировском районе Новосибирска парковку СТЦ МЕГА заволокло дымом. По словам очевидцев, там загорелся чей-то автомобиль.