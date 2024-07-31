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Происшествия Облили чем-то и убежали: в Бердске загорелись две машины — местные заявили о поджоге

Облили чем-то и убежали: в Бердске загорелись две машины — местные заявили о поджоге

Полиция начала проверку

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13 комментариев
Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля

В Бердске в ночь с 30 на 31 июля загорелось два автомобиля. Местные жители подозревают, что это был поджог. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Поджигатели попали на камеры видеонаблюдения, их было двое. Они облили и подожгли машину, после чего убежали врассыпную, — процитировали подписчика в телеграм-канале.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что сообщение о происшествии поступало и заявление о поджоге было зарегистрировано в установленном порядке. Проводится проверка. На месте пожара работали сотрудники МЧС.

В Кировском районе Новосибирска парковку СТЦ МЕГА заволокло дымом. По словам очевидцев, там загорелся чей-то автомобиль.

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Комментарии
13
трям-брям
31 июля 2024, 11:11
Интересно, это мог быть поджог?
ACCOUNTANT
31 июля 2024, 11:09
Долги нужно вовремя отдавать и договоренности выполнять.....
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