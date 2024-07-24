«Загорелась машина»: парковку МЕГИ в Новосибирске заволокло дымом — видео

Посетители ТЦ, судя по видео, отреагировали на задымление спокойно Источник: t.me/nskpub











В Кировском районе Новосибирска парковку СТЦ МЕГА заволокло дымом. По словам очевидцев, там загорелся чей-то автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик».



— В МЕГЕ произошел пожар. На парковке загорелась чья-то машина, — указали очевидцы.

По словам очевидцев, на территории парковки горит машина Источник: t.me/nskpub

На видео видно, как парковочная зона, а также территория у входа в здание находится в дыму. Люди спокойно реагируют на происходящее, но к месту задымления не подходят.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области и в ТРЦ «Мега». В ТРЦ сообщили, что подобные данные передает только прокуратуре. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили, что сообщений в ведомство о возгорании на территории объекта не поступало. Очевидцы в телеграм-канале позже добавили, что ничего серьезного у ТРЦ не произошло — дым шел от колес или капота автомобиля.

Ранее НГС писал о том, что посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком. В торговом центре сработала пожарная тревога.

