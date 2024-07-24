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Парковку МЕГИ заволокло дымом

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Происшествия подробности «Загорелась машина»: парковку МЕГИ в Новосибирске заволокло дымом — видео

«Загорелась машина»: парковку МЕГИ в Новосибирске заволокло дымом — видео

Инцидент произошел вечером 24 июля

1 552
4 комментария
Посетители ТЦ, судя по видео, отреагировали на задымление спокойно

В Кировском районе Новосибирска парковку СТЦ МЕГА заволокло дымом. По словам очевидцев, там загорелся чей-то автомобиль. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

— В МЕГЕ произошел пожар. На парковке загорелась чья-то машина, — указали очевидцы.

По словам очевидцев, на территории парковки горит машина

На видео видно, как парковочная зона, а также территория у входа в здание находится в дыму. Люди спокойно реагируют на происходящее, но к месту задымления не подходят.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области и в ТРЦ «Мега». В ТРЦ сообщили, что подобные данные передает только прокуратуре. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили, что сообщений в ведомство о возгорании на территории объекта не поступало. Очевидцы в телеграм-канале позже добавили, что ничего серьезного у ТРЦ не произошло — дым шел от колес или капота автомобиля.

Ранее НГС писал о том, что посетителей ТЦ «Плехановский» засыпало порошком. В торговом центре сработала пожарная тревога.

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Комментарии
4
Гость
24 июля 2024, 17:29
Нет Икеи - нет Меги
Гость
24 июля 2024, 17:36
Может холодильник загорелся в машине
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