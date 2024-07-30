У машины помят бок: двое 13-летних подростков на мопеде попали под колеса Honda в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска двое 13-летних парней на скутере попали под колеса иномарки. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Андрей.
По словам новосибирца, авария произошла на улице Котовского.
— Сегодня в 19:50, напротив дома Котовского, 7. На скутере были два подростка 13 лет. Рядом машина стоит, у нее помят бок, — рассказал НГС Андрей.
В отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску сообщили, что второй участник аварии — 37-летний водитель автомобиля Honda Fit. Водитель поворачивал налево и у дома №7 на улице Котовского сбил встречный скутер Tracker. Пострадали двое 13-летних парней — водитель и пассажиры скутера. Они доставлены в больницу, характер травм уточняется.
Ранее в Тогучине водитель Lexus сбил двух 15-летних подростков, которые ехали на мопеде. На новосибирца завели уголовное дело.