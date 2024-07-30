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Происшествия У машины помят бок: двое 13-летних подростков на мопеде попали под колеса Honda в Новосибирске

У машины помят бок: двое 13-летних подростков на мопеде попали под колеса Honda в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Котовского

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17 комментариев
Авария произошла в 19:50

В Ленинском районе Новосибирска двое 13-летних парней на скутере попали под колеса иномарки. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Андрей.

По словам новосибирца, авария произошла на улице Котовского.

— Сегодня в 19:50, напротив дома Котовского, 7. На скутере были два подростка 13 лет. Рядом машина стоит, у нее помят бок, — рассказал НГС Андрей.

В отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску сообщили, что второй участник аварии — 37-летний водитель автомобиля Honda Fit. Водитель поворачивал налево и у дома №7 на улице Котовского сбил встречный скутер Tracker. Пострадали двое 13-летних парней — водитель и пассажиры скутера. Они доставлены в больницу, характер травм уточняется.

Ранее в Тогучине водитель Lexus сбил двух 15-летних подростков, которые ехали на мопеде. На новосибирца завели уголовное дело.

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Новосибирск ДТП ГАИ ДТП с мопедом
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Комментарии
17
Голая правда
31 июля 2024, 00:26
А в Заельцовском бору гоняют малолетки на спортивных мотоциклах. Люди едут с отдаленных районов города, чтобы спокойно погулять, а тут ЭТО, на пердящих мотоциклах. И никто их оттуда не выкуривает.
Unclе Sam
30 июля 2024, 23:39
фит аккорд или фит раф?
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