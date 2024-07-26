Офицер Генштаба чудом выжил, его взорвали в собственной машине: шокирующие кадры и признание виновного

В Москве утром 24 июля на Синявинской улице мужчина подорвал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась супружеская пара: офицер Вооруженных сил РФ, 49-летний Андрей Торгашов и его жена Майя. Расскажем всё, что известно о происшествии и исполнителе.
За несколько часов до происшествия неизвестный мужчина установил взрывчатку на днище автомобиля около сиденья водителя, затем скрылся.
При взрыве офицер и его супруга получили серьезные травмы. Мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица. Офицера пришлось выносить из автомобиля на руках.
— Можно назвать удачей, что после взрыва автомобиль не загорелся. Это позволило прохожим вытащить пострадавших и оказать первую помощь, — рассказывал очевидец в районном чате. — В сознании был, живой, ступни оторвало.
Андрей Торгашов служил офицером в одной из столичных секретных воинских частей и проживал на севере Москвы. По данным Baza, он является офицером ГРУ.
Сестра Майи Торгашовой в разговоре с коллегами из MSK1.RU не стала отрицать, что ее родная сестра находилась в подорванном авто. Однако не стала давать какие-то дополнительные комментарии.
По подозрению в совершении подрыва был задержан Евгений Серебряков. Он успел сбежать в Турцию. Однако его удалось поймать. Как рассказал министр внутренних дел этой страны Али Ерликая, представители российского подразделения Интерпола созвонились с турецкими коллегами и сообщили о том, что человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт.
Экстрадиция была проведена в рекордно короткие сроки: с момента задержания предполагаемого подрывника до его доставки в Россию из Бодрума прошло менее 48 часов.
В качестве основной версии назвали детонацию взрывного устройства, которое было заложено под днищем машины в районе водительского сиденья. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).
Серебряков родился в Урюпинске, а в Москву переехал 12 лет назад. Соседи описали его как тихого и интеллигентного. Жил задержанный с котами. Брат Серебрякова утверждает, что ничего не знал о планах подрыва автомобиля и был шокирован новостью.
Он был прихожанином греко-католического прихода, а также министрантом в крипте. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери, священник Кирилл Горбунов заявил, что ничего плохого про Серебрякова сказать не может.
Журналистам удалось найти страницу во «ВКонтакте», которая предположительно принадлежит Серебрякову. В профиле он записал свое имя и фамилию на украинском языке. В качестве места работы указал Промсвязьбанк, однако в кредитной организации данный факт опровергли.
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры первого допроса Евгения Серебрякова. Мужчина признался, что сотрудничал с СБУ.
— Я начал общение с неким Ильей, который, я предполагаю, является сотрудником СБУ. Он предложил ликвидировать офицера. Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Мне пообещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч, — рассказал Серебряков.
На первом же допросе мужчина признал вину и в деталях рассказал, как вместе с украинским куратором планировал убийство.