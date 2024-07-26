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Происшествия подробности Офицер Генштаба чудом выжил, его взорвали в собственной машине: шокирующие кадры и признание виновного

Офицер Генштаба чудом выжил, его взорвали в собственной машине: шокирующие кадры и признание виновного

За убийство обещали 20 тысяч долларов

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44 комментария
Так выглядит автомобиль после взрыва

В Москве утром 24 июля на Синявинской улице мужчина подорвал автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, в котором находилась супружеская пара: офицер Вооруженных сил РФ, 49-летний Андрей Торгашов и его жена Майя. Расскажем всё, что известно о происшествии и исполнителе.

За несколько часов до происшествия неизвестный мужчина установил взрывчатку на днище автомобиля около сиденья водителя, затем скрылся.

Установка взрывчатки

При взрыве офицер и его супруга получили серьезные травмы. Мужчине оторвало ступни, а женщина получила рваные раны лица. Офицера пришлось выносить из автомобиля на руках.

— Можно назвать удачей, что после взрыва автомобиль не загорелся. Это позволило прохожим вытащить пострадавших и оказать первую помощь, — рассказывал очевидец в районном чате. — В сознании был, живой, ступни оторвало.

Момент взрыва автомобиля

Андрей Торгашов служил офицером в одной из столичных секретных воинских частей и проживал на севере Москвы. По данным Baza, он является офицером ГРУ.

Сестра Майи Торгашовой в разговоре с коллегами из MSK1.RU не стала отрицать, что ее родная сестра находилась в подорванном авто. Однако не стала давать какие-то дополнительные комментарии.

Последствия взрыва

По подозрению в совершении подрыва был задержан Евгений Серебряков. Он успел сбежать в Турцию. Однако его удалось поймать. Как рассказал министр внутренних дел этой страны Али Ерликая, представители российского подразделения Интерпола созвонились с турецкими коллегами и сообщили о том, что человек по имени Евгений Серебряков совершил теракт.

Экстрадиция была проведена в рекордно короткие сроки: с момента задержания предполагаемого подрывника до его доставки в Россию из Бодрума прошло менее 48 часов.

Кадры задержания Серебрякова

В качестве основной версии назвали детонацию взрывного устройства, которое было заложено под днищем машины в районе водительского сиденья. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Серебряков родился в Урюпинске, а в Москву переехал 12 лет назад. Соседи описали его как тихого и интеллигентного. Жил задержанный с котами. Брат Серебрякова утверждает, что ничего не знал о планах подрыва автомобиля и был шокирован новостью.

Он был прихожанином греко-католического прихода, а также министрантом в крипте. Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери, священник Кирилл Горбунов заявил, что ничего плохого про Серебрякова сказать не может.

Что известно о взрыве

Журналистам удалось найти страницу во «ВКонтакте», которая предположительно принадлежит Серебрякову. В профиле он записал свое имя и фамилию на украинском языке. В качестве места работы указал Промсвязьбанк, однако в кредитной организации данный факт опровергли.

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал кадры первого допроса Евгения Серебрякова. Мужчина признался, что сотрудничал с СБУ.

Серебряков рассказал, как готовился к преступлению

— Я начал общение с неким Ильей, который, я предполагаю, является сотрудником СБУ. Он предложил ликвидировать офицера. Я под контролем и с инструкциями от Ильи собрал взрывное устройство, заложил его под автомобиль. Мне пообещали украинское гражданство и вознаграждение в размере от 10 до 20 тысяч, — рассказал Серебряков.

На первом же допросе мужчина признал вину и в деталях рассказал, как вместе с украинским куратором планировал убийство.

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Покушение Взрыв авто в Москве Евгений Серебряков
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Комментарии
46
урлулуу
26 июля 2024, 14:27
Нужно больше статей
Barmaleя
26 июля 2024, 15:13
Терроризм. Пожизненно.
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