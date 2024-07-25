Тело доставили вертолетом: туристу внезапно стало плохо во время похода на Алтае — мужчина умер

Тело погибшего направлено на медицинскую экспертизу для установления причин смерти Источник: Пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай











В горах Республики Алтай погиб турист из Барнаула. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.



Инцидент произошел 24 июля 2024 года на территории Кош-Агачского района, примерно в 85 километрах от села Беляши. Группа туристов из Новосибирской области и Алтайского края отправилась в поход, а затем отдыхала рядом с озером Камрю.



Тремя днями ранее, 21 июля, 38-летний житель Барнаула почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь. Его товарищи помогли мужчине добраться до местности, где есть мобильная связь, и вызвали спасателей.



— Ожидая помощи, туристы сами пытался оказать потерпевшему первую медицинскую помощь, проведенные мероприятия положительного результата не возымели, — рассказали в пресс-службе ведомства.



Тело мужчины на вертолете МЧС доставили в районную больницу Усть-Коксинского района. Его смотрели следователи. Далее тело доставили в Горно-Алтайск для проведения судебной медицинской экспертизы.



Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели туриста. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

