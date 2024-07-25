НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

с-з.

 742мм 80%
Подробнее
1 Пробки
USD 85,41
EUR 93,17
Поддельные документы мигрантов
Работа в Новосибирске
Решили запретить стройку
Новосибирск ведет соцсети
Станционная смотрительница
Июльфест в Новосибирске
Идеальная пешеходная улица
Разоблачили мифы об имплантах
НГС в Telegram
Происшествия Тело доставили вертолетом: туристу внезапно стало плохо во время похода на Алтае — мужчина умер

Тело доставили вертолетом: туристу внезапно стало плохо во время похода на Алтае — мужчина умер

Реанимировать туриста пытались его друзья из Новосибирска

1 640
6 комментариев
Тело погибшего направлено на медицинскую экспертизу для установления причин смерти

В горах Республики Алтай погиб турист из Барнаула. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

Инцидент произошел 24 июля 2024 года на территории Кош-Агачского района, примерно в 85 километрах от села Беляши. Группа туристов из Новосибирской области и Алтайского края отправилась в поход, а затем отдыхала рядом с озером Камрю.

Тремя днями ранее, 21 июля, 38-летний житель Барнаула почувствовал себя плохо и не смог продолжить путь. Его товарищи помогли мужчине добраться до местности, где есть мобильная связь, и вызвали спасателей.

— Ожидая помощи, туристы сами пытался оказать потерпевшему первую медицинскую помощь, проведенные мероприятия положительного результата не возымели, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тело мужчины на вертолете МЧС доставили в районную больницу Усть-Коксинского района. Его смотрели следователи. Далее тело доставили в Горно-Алтайск для проведения судебной медицинской экспертизы.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели туриста. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В середине июля турист из Новосибирска упал со скалы на Алтае и повредил ногу. Спасатели поднимали его на веревках с берега.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Алтайский край Республика Алтай МЧС Следственный комитет РФ Погиб турист
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
25 июля 2024, 23:20
Он не выпил ни капельки спирта?
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
25 июля 2024, 23:21
Нужно придерживаться одного принципа жизни, чему быть того не миновать ...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
«Как будто прошла бомбежка»: новосибирец возмутился состоянием убитых дорог — в мэрии ответили, что ремонт будет, но не сейчас
Вячеслав Соколов
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Галина,40

Инна,54

Вадим,49

Настя,35

Елена,45

Leha,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление