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Турист повредил ногу, упав со скалы на Алтае

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Происшествия Поднимали на веревках с берега: новосибирский турист повредил ногу, упав со скалы на Алтае

Поднимали на веревках с берега: новосибирский турист повредил ногу, упав со скалы на Алтае

Мужчина попал в больницу

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10 комментариев

21-летний турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, инцидент произошел в ночь на 17 июля в Чемале.

— Турист сорвался со скалы и упал на береговую линию реки Катуни. В результате чего повредил ногу, самостоятельно выбраться не может, — пояснили в ведомстве.

Спасатели спустились по веревкам с отвесной скалы и подняли сибиряка наверх, затем молодого человека передали медикам. В спасении новосибирца участвовало 4 человека.

Ранее жительницу Новосибирска с ее 13-летней дочерью госпитализировали после ДТП в Республике Алтай. Сибирячка перевернулась на снегоходе.

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Алтай Турист Новосибирск МЧС
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Комментарии
10
Татьяна 53
17 июля 2024, 18:22
Может больше не полезет, если ум есть.
Середнячок
17 июля 2024, 18:55
Город почти два миллиона жителей , кроме кто родился в зоопарке, кого посадили, и Бородиной ( это вообще зачем?),нам что и обсудить нечего? Кто-то может думает о будущем? Что-то может предложить, зачем вот эта бредятина?
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