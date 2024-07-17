Поднимали на веревках с берега: новосибирский турист повредил ногу, упав со скалы на Алтае

Источник: МЧС по Республике Алтай











21-летний турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, инцидент произошел в ночь на 17 июля в Чемале.



— Турист сорвался со скалы и упал на береговую линию реки Катуни. В результате чего повредил ногу, самостоятельно выбраться не может, — пояснили в ведомстве.



Спасатели спустились по веревкам с отвесной скалы и подняли сибиряка наверх, затем молодого человека передали медикам. В спасении новосибирца участвовало 4 человека.

