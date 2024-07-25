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Ураган обрушился на новосибирский поселок

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Происшествия «Вместе с трубой унесло крышу»: ураган обрушился на поселок в Новосибирской области

«Вместе с трубой унесло крышу»: ураган обрушился на поселок в Новосибирской области

Пострадали девять квартир

1 506
8 комментариев
Жители остались без крыш

В Новосибирской области на станции Дупленское в ночь с 24 на 25 июля прошел ураган. Как рассказывает читатель НГС Сергей, на многих домах сорвало листы крыш.

— У моей тещи полностью вместе с трубой унесло крышу, — написал Сергей.

Как рассказала НГС глава администрации Дупленского сельсовета Надежда Снижко, из-за утреннего урагана пострадало 9 квартир. Также в поселке нет электричества из-за оборвавшихся проводов.

— Сейчас собираем документы о пострадавших. Собираемся подавать их дальше и помогать, — добавила глава сельсовета.

Из жителей никто не пострадал. Как добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, вызовов на станцию не было.

В начале июля мощная гроза с ливнем и шквалистым ветром накрыла поселок Ордынское в Новосибирской области. Ураган с легкостью ломал взрослые деревья и гнул рекламные щиты.

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Новосибирская область Ураган Непогода Крыши
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Комментарии
8
Гость
25 июля 2024, 14:33
у тещи крышу снесло...вместе с трубой. печально.
Гость
25 июля 2024, 14:34
Ужос ужос ужос
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