«Вместе с трубой унесло крышу»: ураган обрушился на поселок в Новосибирской области

Жители остались без крыш Источник: Читатель НГС











В Новосибирской области на станции Дупленское в ночь с 24 на 25 июля прошел ураган. Как рассказывает читатель НГС Сергей, на многих домах сорвало листы крыш.

— У моей тещи полностью вместе с трубой унесло крышу, — написал Сергей.

Как рассказала НГС глава администрации Дупленского сельсовета Надежда Снижко, из-за утреннего урагана пострадало 9 квартир. Также в поселке нет электричества из-за оборвавшихся проводов.

— Сейчас собираем документы о пострадавших. Собираемся подавать их дальше и помогать, — добавила глава сельсовета.

Из жителей никто не пострадал. Как добавили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, вызовов на станцию не было.