«Говорят даже, что я украл ребенка». Цыган нашел маленького мальчика, которого потеряла пьяная 22-летняя мать, а его еще и обвиняют

Мать забыла малыша у родника и уехала с незнакомцем Источник: предоставлено героем публикации Василием











Двухлетнего мальчика, которого мама забыла у родника Гремучий ключ в Ростове, хотят усыновить. Женщина выпивала с подругой и позже уехала с неизвестной компанией, забыв ребенка у воды. Спустя шесть часов малыша нашел 30-летний ростовчанин Василий. Он хочет забрать ребенка в свою семью, так как правоохранительные органы не хотят отдавать малыша обратно матери. Василий рассказал корреспонденту 161.RU, почему хочет усыновить мальчика и свою версию произошедшего.



Выпила и уехала с мужчиной

Вечером 16 июля Василий, который называет себя цыганом из Ростова, приехал со своими детьми на родник, где заметил маленького мальчика у самой воды. Ребенок бродил и кого-то искал. По словам Василия, ребенку почти два года, но он еще не разговаривает, поэтому не смог объяснить, кого ищет и с кем приехал. Цыган сфотографировал малыша и разослал по всем социальным сетям, чтобы найти мать. К поискам подключились и другие отдыхающие. Устав на протяжении шести часов искать мать, мальчик уснул на руках одной из женщин. Очевидцы вызвали полицию, затем ребенка забрали сотрудники ПДН.



— Я, когда его нашел, то в таком стрессе был, что сразу начал действовать и рассылать сообщения. Он стоял у самой воды, там течение, на улице около десяти вечера. Все были в шоке. Там женщина взяла его на руки, его быстро чем-то покормили, и он заснул от усталости, — рассказал Василий.

Я оставил свой номер телефона в сообщениях, искал мать, почти весь город ее искал… И я ее нашел. Василий

Василий говорит, что в считаные часы люди распространили информацию по пабликам и мать мальчика, 22-летняя Яна Л., наконец-то позвонила ему. По словам Василия, он сразу же выехал к ней домой. Как потом заявила Яна, она не помнит ни как потеряла сына, ни как попала домой. В тот день она выпивала дома со своей соседкой. Потом они пошли с малышом искупаться к роднику, где и встретили компанию мужчин — знакомых соседки Яны. Ребенок спал в это время в коляске.



— Она рассказала, что не помнит ничего, что уехала с одним из парней в неизвестном направлении, а про ребенка забыла, — рассказал Василий. — Кто-то вызвал такси, и потом девушка ничего не помнит. Говорит, может, подсыпали что-то ей. Своих собутыльников она видела впервые. Я отвез ее в полицию.



После родника Яна оказалась в районе аэропорта. Но как добралась туда и как — домой, тоже выбыло из памяти. Василий утверждает, что, когда он приехал забрать Яну, она была трезва и уверяла, что такое с ней произошло впервые.



Источник: предоставлено героем публикации Василием

По словам Василия, девушка пришла в себя, когда сестра ей скинула сообщение из соцсетей, что на роднике нашли ребенка.



Лишат родительских прав?

Василия и остальных отдыхающих опросили сотрудники полиции. По его словам, силовики сказали, что ребенка пока не отдадут матери.



— Я вчера был в отделе полиции. Ребенок три дня будет в больнице. Потом, скорее всего, мать будут лишать родительских прав. Так мне сказали в отделе полиции, мол, вероятность этого 80%. Несмотря на то что это мог быть ее первый случай, но она ведь оставила маленького ребенка у родника. Это угрожало его здоровью и жизни, — рассказал мужчина. — Она оставила его на шесть часов у воды, он мог утонуть. Он ходил там сам, маленький, может, искал ее интуитивно. Это счастье, что я его нашел и потом и мать нашел.



Мужчина обнаружил ребенка у самого течения и водосточной трубы Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В тот день дома, где живет Яна с ребенком, находилась также его бабушка. Она приглядывала за малышом, пока девушки выпивали. Женщина рассказала Василию, что ее дочь ничего не помнит и до сих пор не знает, как она добралась из района аэропорта. Но доверия Василию она также не внушила. Василий предполагает, что если Яну лишат родительских прав, бабушке, скорее всего, малыша тоже не отдадут.



— Я видел ее мать, когда за ней подъезжал. Она мне позвонила сама, нашла мой номер телефона из пабликов, куда я разослал сообщение о находке ребенка. Я приехал за ней, и с ней вышла ее мать, — рассказал ростовский цыган. — Я скажу вам так. Как можно определить и понять человека, увидев его всего один раз, сказать, что он плохой или что? Как минимум с ним надо пообщаться. Но выглядела она странно. Мне показалось, что ей тоже ребенка не оставят. Ребенка могут отдать в детский дом, больше родни у них нет, я так понял.



Василий рассказал, что в день ему звонят десятки людей. Желающих усыновить найденного малыша очень много. Но он и сам готов забрать мальчика в свою семью — у него трое детей.



— Мне в день звонят по 5–10 человек и просят контакты, хотят усыновить малыша. Лично у меня есть знакомые, у которых очень давно нет детей. Я, скорее всего, буду помогать им решать вопрос, чтобы ребенка забрали в эту семью, — сказал Василий. — Ну а если кому-то что-то не понравится там, мы можем забрать и к себе в семью. Будем воспитывать как своего.

Супруга не против, потому что чужих детей не бывает никогда. Он маленький еще. Ему два годика всего. Василий

— Мать после этого со мной на связь не выходила. Я ей не звонил тоже, не знаю, какие у нее сейчас действия. Я думал, она мне позвонит, но, наверное, у нее сейчас какие-то проблемы, — сообщил спаситель мальчика. — Но я всё равно буду участвовать в этой истории. Сердце за него болит. Хочу, чтобы у него всё было хорошо.



Что с ребенком?

Василий рассказал, что у мальчика не нашли никаких заболеваний.



— С малышом сейчас абсолютно всё хорошо. Его осмотрели медики, взяли необходимые анализы, чтобы проверить, что он здоров и ему ничего не угрожает. В больнице он пробыл три дня.



По информации источника 161.RU в силовых структурах, оставление несовершеннолетнего в опасности карается законом, несмотря на то, какая мать была до случившегося.



— Сейчас органы внутренних дел проводят разбирательство. Безусловно, просто так ребенка ей никто не отдаст. Малышу сейчас ничего не угрожает. Временно его определят в дом малютки, — рассказал собеседник. — Женщине нужно будет потрудиться, чтобы ей отдали сына.



По информации источника, Яна должна как минимум пройти освидетельствование на прием запрещенных препаратов, а также выполнить ряд условий, после которых ПДН подумает, стоит ли возвращать мальчика.



После того, как малыша нашли и покормили, он сразу уснул на руках у неравнодушной отдыхающей Источник: предоставлено героем публикации Василием











— Необходимы документы, которые будут подтверждать, что она может и готова выполнять родительские обязанности, уход за малышом, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказал собеседник. — Более того, силовики и сотрудники ПДН сделали запросы в медучреждение, за которым закреплен малыш, и проводят опрос соседей и близких семьи.



В предварительных показаниях Яна сообщила силовикам примерно то же самое, что рассказала Василию, когда тот ее нашел. Она заявила, что «исправно ходит с сыном к педиатру и следит за его прививками». Сейчас Яне предстоит собрать не один пакет документов и свидетельства того, что она хорошая мать. По словам собеседника, ей разрешат увидеть малыша.

— Мальчик играет, хорошо ест. Его эмоциональное состояние стабильное. На встречу с ним хочет приехать и бабушка Яны, но ей пока не разрешили этого, чтобы не травмировать малыша и дать ему время на адаптацию в новых условиях, — сказал собеседник.



После того, как история стала широко известной в Ростове, Василий уже много раз столкнулся с хейтом. Его обвиняли в некоем пиаре, хотя многодетный отец утверждает, что это на самом деле добрая история и, к счастью, со счастливым концом.



— По национальности я цыган. Василий — цыган из Ростова. Прямо так и пишите. Может, и будут ругать меня, говорят даже, что я украл ребенка. А я его нашел и отдал матери, — говорит мужчина. — Эта ситуация очень тревожная, но история добрая. Мои дети гордятся мной и счастливы, что помогали мне искать мать мальчика. Очень хочу, чтобы у него всё в жизни было хорошо.

