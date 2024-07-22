Кричали от страха и умирали в муках: две студентки сгорели заживо на квесте в Дагестане

Пожар быстро распространился на помещение (архивное фото) Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Две девушки-студентки в компании друзей отправились на квест в Махачкале. Однако выбраться оттуда живыми им не удалось. В помещении начался пожар, из-за которого они погибли.



Всё случилось в ночь на 22 июля в «Доме ужасов». На квест пришли две молодые девушки с парнями. Такое мероприятие обычно носит развлекательный характер. Посетителей приковывают наручниками, пугают бензопилой и огнем, а их задача выбраться, несмотря на страх.



В этот раз развлечение пошло не по плану. Актер квеста поджег перчатку, но отбросил в сторону, где были бензопилы с керосином. В результате моментально вспыхнул пожар, который быстро распространился. Так как посетительницы были прикованы к стульям, им не удалось выбраться самостоятельно и сделать это быстро.



Одна девушка умерла почти сразу же. Вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Но спасти ее не удалось. Также в медицинское учреждение попал парень, составлявший им компанию, у него обгорело 50% тела.



— По предварительным данным, 22 июля 2024 года около двух часов ночи в помещении развлекательного заведения, предположительно, в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса произошло возгорание, в результате которого две посетительницы заведения от полученных ожогов скончались, — говорится на сайте республиканского Следственного комитета.



Там уже возбудили уголовное дело из-за происшествия. Также расследованием займется прокуратура.



Тем временем в соцсетях распространяется видео того самого квеста. На камерах наблюдения видно, что посетители действительно прикованы наручниками к стулу. Слышны и крики ужаса, который испытывают люди.