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Происшествия Кричали от страха и умирали в муках: две студентки сгорели заживо на квесте в Дагестане

Кричали от страха и умирали в муках: две студентки сгорели заживо на квесте в Дагестане

Они решили испытать ужас в игровой манере

4 750
47 комментариев
Пожар быстро распространился на помещение (архивное фото)

Две девушки-студентки в компании друзей отправились на квест в Махачкале. Однако выбраться оттуда живыми им не удалось. В помещении начался пожар, из-за которого они погибли.

Всё случилось в ночь на 22 июля в «Доме ужасов». На квест пришли две молодые девушки с парнями. Такое мероприятие обычно носит развлекательный характер. Посетителей приковывают наручниками, пугают бензопилой и огнем, а их задача выбраться, несмотря на страх.

В этот раз развлечение пошло не по плану. Актер квеста поджег перчатку, но отбросил в сторону, где были бензопилы с керосином. В результате моментально вспыхнул пожар, который быстро распространился. Так как посетительницы были прикованы к стульям, им не удалось выбраться самостоятельно и сделать это быстро.

Одна девушка умерла почти сразу же. Вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Но спасти ее не удалось. Также в медицинское учреждение попал парень, составлявший им компанию, у него обгорело 50% тела.

— По предварительным данным, 22 июля 2024 года около двух часов ночи в помещении развлекательного заведения, предположительно, в результате воспламенения бензиновой жидкости во время игрового сеанса произошло возгорание, в результате которого две посетительницы заведения от полученных ожогов скончались, — говорится на сайте республиканского Следственного комитета.

Там уже возбудили уголовное дело из-за происшествия. Также расследованием займется прокуратура.

Тем временем в соцсетях распространяется видео того самого квеста. На камерах наблюдения видно, что посетители действительно прикованы наручниками к стулу. Слышны и крики ужаса, который испытывают люди.

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Квест Дом ужасов Пожар Погибшие Ожоги
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Комментарии
50
Мон@шка60+
22 июля 2024, 16:30
Опять Дагестан прославился.
styil
22 июля 2024, 16:38
проверки/разрешения/допуски висели в рамочках, но отношения к реальности не имели?
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