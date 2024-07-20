«Люди спят на полу»: блогерша из Новосибирска застряла в Италии из-за глобального сбоя — видео из аэропорта Рима

В аэропорту собрались толпы, сибирячка говорит, что неизвестно, когда она с сыном сможет улететь из Рима Источник: maripulya / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Блогерша из Новосибирска Марина Трубицына застряла в Италии из-за глобального сбоя, она вместе с сыном не может улететь из аэропорта Рима. По словам сибирячки, люди вынуждены спать на полу, таксисты просят огромные деньги за поездку, а мест в отелях нет.



— Сломалась глобальная система, рейсы отменены по всему миру, люди спят в аэропорту, не могут улететь, я, в том числе. Никто не знает что делать, когда мы улетим, никакие самолеты не взлетают и не садятся, такое происходит впервые, — рассказала Марина в социальных сетях.

Посмотрите, какая обстановка в аэропорту Источник: maripulya / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Сибирячка вместе с сыном даже смогла попасть в самолет, но потом капитан объявил, что борт никуда не полетит. Она отмечает, что взрослые и дети вынуждены спать в аэропорту на полу, все заходят в аэропорт и выходят из него без досмотров. Яков, сын Марины, также решил обустроить себе спальное место на полу.



— Я остаюсь в Италии на неопределенный срок. Никто не помогает, дети без еды и воды, — делится блогерша. — Пассажиры все в шоке, опаздывают, кучи людей, очереди, никто не орет, не ругается, все в шоке, но стоят смирно. Все отели забронированы, таксисты просят 400 евро (по нынешнему курсу это 38 тысяч рублей — Прим. ред.) за дорогу в город.

Марина также сравнила россиян с итальянцами. Она вспомнила историю, когда их рейс в Ларнаку на Кипре задержали, тогда пассажиры устроили скандал да такой, что пришли сотрудники «Росгвардии», итальянцы же наоборот смиренно приняли ситуацию.

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