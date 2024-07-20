НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

пасмурно, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

зап.

 740мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Кондитер из Новосибирска создает гигантские торты

Штраф из-за скорой
Новосибирск ведет соцсети
Новые детали ЧП на Линейной
Июльфест в Новосибирске
Проверяем арбузы на нитраты
Разоблачили мифы об имплантах
Делает гигантские торты
Лайфхаки для работодателей
НГС в Telegram
Происшествия «Люди спят на полу»: блогерша из Новосибирска застряла в Италии из-за глобального сбоя — видео из аэропорта Рима

«Люди спят на полу»: блогерша из Новосибирска застряла в Италии из-за глобального сбоя — видео из аэропорта Рима

По словам Марины, таксисты просят огромные деньги за поездку, а в отелях нет свободных мест

1 806
45 комментариев
В аэропорту собрались толпы, сибирячка говорит, что неизвестно, когда она с сыном сможет улететь из Рима

Блогерша из Новосибирска Марина Трубицына застряла в Италии из-за глобального сбоя, она вместе с сыном не может улететь из аэропорта Рима. По словам сибирячки, люди вынуждены спать на полу, таксисты просят огромные деньги за поездку, а мест в отелях нет.

— Сломалась глобальная система, рейсы отменены по всему миру, люди спят в аэропорту, не могут улететь, я, в том числе. Никто не знает что делать, когда мы улетим, никакие самолеты не взлетают и не садятся, такое происходит впервые, — рассказала Марина в социальных сетях.

Посмотрите, какая обстановка в аэропорту

Сибирячка вместе с сыном даже смогла попасть в самолет, но потом капитан объявил, что борт никуда не полетит. Она отмечает, что взрослые и дети вынуждены спать в аэропорту на полу, все заходят в аэропорт и выходят из него без досмотров. Яков, сын Марины, также решил обустроить себе спальное место на полу.

— Я остаюсь в Италии на неопределенный срок. Никто не помогает, дети без еды и воды, — делится блогерша. — Пассажиры все в шоке, опаздывают, кучи людей, очереди, никто не орет, не ругается, все в шоке, но стоят смирно. Все отели забронированы, таксисты просят 400 евро (по нынешнему курсу это 38 тысяч рублей — Прим. ред.) за дорогу в город.

Марина также сравнила россиян с итальянцами. Она вспомнила историю, когда их рейс в Ларнаку на Кипре задержали, тогда пассажиры устроили скандал да такой, что пришли сотрудники «Росгвардии», итальянцы же наоборот смиренно приняли ситуацию.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

Сбой Microsoft произошел по всему миру, рейсы крупных авиакомпаний отменили в пятницу утром из-за проблем со связью. Сбой затруднил работу банков и ряда других отраслей.

ПО ТЕМЕ
Блогер Аэропорт Сбой Авиакомпания Самолет Перелет Италия Рим
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
46
трям-брям
20 июля 2024, 11:58
Хм…. А у нас почему-то самолёты летают и никаких сбоев нет. Видимо, всё не так плохо у нас.
Голая правда
20 июля 2024, 12:29
Новость прочитали, прослезились. Встречный вопрос: чего не купается на Оби?!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Семён,33

Dmit_Ok,33

Андрей,49

Павел,38

Ася,33

Дашенька,28

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Репетитор по математике/информатике

900 ₽

Добавить объявление