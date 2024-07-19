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Происшествия Связи нет, аэропорты закрывают, компьютеры не работают: сильнейший сбой Microsoft парализовал весь мир

Связи нет, аэропорты закрывают, компьютеры не работают: сильнейший сбой Microsoft парализовал весь мир

Из-за проблемы также не работают банки, супермаркеты и ТВ

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10 комментариев
Из-за сбоя Microsoft, пользователи Windows видят синий экран

По всему миру произошел глобальный сбой Microsoft. Рейсы нескольких крупных авиакомпаний США, включая Delta, United и American Airlines, были отменены в пятницу утром из–за проблем со связью. С такой же проблемой столкнулись в Испании, Германии, Турции и Австралии. Сбой затруднил работу банков и ряд других отраслей. Жители Аляски не могут позвонить в экстренные службы, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks.

— В настоящее время наблюдается масштабный сбой связи, влияющий на возможность клиентов звонить по номеру 911, а также на прочие номера, не связанные со службами экстренной помощи, — говорится в сообщении.

Телеканал CNN сообщил, что из-за сбоя в работе облачной платформы Microsoft Azure были отменены как минимум 130 рейсов американских авиакомпаний, а более 200 рейсов были задержаны.

Австралийские банки, авиакомпании и телекомпании сообщили о проблеме с компьютерами. Сейчас неполадки распространяются на предприятия в Европе. Британская телекомпания Sky News не может транслировать утренние новости и извиняется за «прерывание». Авиакомпания Ryanair сообщает о «сторонней» ИТ-проблеме, которая влияет на вылет рейсов.

— Сегодня тысячи компьютеров с Windows сталкиваются с проблемой «синего экрана смерти» (BSOD) при загрузке, что негативно сказывается на банках, авиакомпаниях, телевизионных компаниях, супермаркетах и многих других предприятиях по всему миру, — передает The Verge.

Проблема возникла в облачных решениях безопасности CrowdStrike.

— У нас есть многочисленные сообщения о BSOD на компьютерах с Windows, которые возникают на нескольких версиях датчиков, — говорится в сообщении службы поддержки CrowdStrike.

На одном из постеров компании Reddit написано: «Счастливой пятницы». Там же сообщили, что их компания отключена. Похоже, этот день будет долгим для айтишников по всему миру.

На данный момент известно, что сбой связан с неудачным обновлением программного обеспечения от американского провайдера кибербезопасности CrowdStrike. В компании сообщают, что сбой уже выявлен и работы ведутся.

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Комментарии
10
Гость
19 июля 2024, 15:10
Всё работает
Гость
19 июля 2024, 15:13
Путин отрубил, намёк тонкий, чтобы подумали
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