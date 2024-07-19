Автобус врезался в столб в микрорайоне Весенний — кадры с места ДТП

В микрорайоне Весенний Первомайского района Новосибирска автобус врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
— Автобус влетел в столб. О пострадавших информации нет, — отметили в телеграм-канале.
На фото и видео пассажирский автобус стоит без движения. Бампером он влетел в фонарный столб, который смяло от удара. Также пострадал забор, отделяющий проезжую часть. На видео, опубликованном в телеграм-канале, ясно, что, вероятнее всего, водитель хотел увернуться от столкновения на перекрестке, и потерял управление.
В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Информацию в ведомстве уточняют.
В телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщается, что в ДТП попал водитель заказного автобуса.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске автобус №13 попал в массовое ДТП на Большевистской. Пассажирка рассказала подробности аварии.
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