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Происшествия подробности Автобус врезался в столб в микрорайоне Весенний — кадры с места ДТП

Автобус врезался в столб в микрорайоне Весенний — кадры с места ДТП

В аварию попал заказной транспорт

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1 комментарий
ДТП случилось в микрорайоне Весенний

В микрорайоне Весенний Первомайского района Новосибирска автобус врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— Автобус влетел в столб. О пострадавших информации нет, — отметили в телеграм-канале.

На фото и видео пассажирский автобус стоит без движения. Бампером он влетел в фонарный столб, который смяло от удара. Также пострадал забор, отделяющий проезжую часть. На видео, опубликованном в телеграм-канале, ясно, что, вероятнее всего, водитель хотел увернуться от столкновения на перекрестке, и потерял управление.

Автобус уходил от столкновения с другой машиной

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать произошедшее. Информацию в ведомстве уточняют.

Видео сняли из другого общественного транспорта

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» сообщается, что в ДТП попал водитель заказного автобуса.

На видео видно, что автобус заказной

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске автобус №13 попал в массовое ДТП на Большевистской. Пассажирка рассказала подробности аварии.

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Комментарии
1
LG>
19 июля 2024, 13:27
Там светофор. Кто на красный поехал? Автобус?
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