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Происшествия «Люди катились со ступенек»: пассажирка — о жестком ДТП с автобусом на Большевистской

«Люди катились со ступенек»: пассажирка — о жестком ДТП с автобусом на Большевистской

Екатерина вместе с другими пассажирами была в автобусе

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Авария произошла около 12:00 часов

В Новосибирске пассажирка автобуса №13, попавшего в массовое ДТП на Большевистской, рассказала подробности аварии. Как заявила в разговоре с НГС Екатерина, в момент столкновения с другими машинами пассажирский транспорт ехал медленно

— Автобус ехал с небольшой скоростью, а водитель легковой машины его подрезал — практически выехал перед ним перпендикулярно. Поэтому водителю автобуса пришлось очень резко тормозить, — вспоминает Екатерина. — В салоне было гораздо больше людей, все места были заняты и многие стояли.

По словам сибирячки, практически все пассажиры, которые стояли в салоне транспорта, упали, — некоторые даже свалились с верхнего сидения возле задней двери автобуса. В момент аварии, по ее словам, пострадал молодой парень — он ударился головой, из-за чего ему вызвали скорую помощь.

— Двое детей были в салоне, но они не оставались, а сразу вышли. У нескольких человек, в основном у пожилых, ссадины и царапины. Скорее всего, пострадавших все-таки больше, просто люди были в шоковом состоянии, поэтому ушли, — заявила Екатерина.

Женщина уточнила, что сразу после ДТП водитель и кондуктор автобуса начали спрашивать у пассажиров, кому из них нужна скорая медицинская помощь. Вместе с тем Екатерина не вошла в список пострадавших — по ее словам, она удачно стояла на задней площадке транспорта.

— Нас поручень спас. А люди прям катились со ступенек на переднюю площадку, — уточнила Екатерина. — Мы даже не почувствовали, как сзади в автобус врезалась машина — настолько резкое было торможение. Только когда вышли из автобуса, увидели, что вторая машина практически под автобус заехала.

По информации Госавтоинспекции по Новосибирску, авария случилась около 12:00 у зданий на Большевистской, 45. Водитель автомобиля «Лада-Калина» ехал со стороны Фабричной и при развороте врезался во встречный автобус, который курсирует по маршруту №13 — в салоне находилось 20 пассажиров.

После этого автобус остановился, и в его задний бампер врезалась машина «Мицубиси-Лансер». В ДТП, по данным ведомства, пострадал 17-летний парень, который был в пассажирском транспорте. Его доставили в больницу.

5 июня стало известно, что в Новосибирске на улице Станционной водитель BMW X5 сбил двух пешеходов. В результате аварии пострадали две женщины.

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