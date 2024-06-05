«Люди катились со ступенек»: пассажирка — о жестком ДТП с автобусом на Большевистской

Авария произошла около 12:00 часов Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Новосибирске пассажирка автобуса №13, попавшего в массовое ДТП на Большевистской, рассказала подробности аварии. Как заявила в разговоре с НГС Екатерина, в момент столкновения с другими машинами пассажирский транспорт ехал медленно



— Автобус ехал с небольшой скоростью, а водитель легковой машины его подрезал — практически выехал перед ним перпендикулярно. Поэтому водителю автобуса пришлось очень резко тормозить, — вспоминает Екатерина. — В салоне было гораздо больше людей, все места были заняты и многие стояли.



По словам сибирячки, практически все пассажиры, которые стояли в салоне транспорта, упали, — некоторые даже свалились с верхнего сидения возле задней двери автобуса. В момент аварии, по ее словам, пострадал молодой парень — он ударился головой, из-за чего ему вызвали скорую помощь.



— Двое детей были в салоне, но они не оставались, а сразу вышли. У нескольких человек, в основном у пожилых, ссадины и царапины. Скорее всего, пострадавших все-таки больше, просто люди были в шоковом состоянии, поэтому ушли, — заявила Екатерина.



Женщина уточнила, что сразу после ДТП водитель и кондуктор автобуса начали спрашивать у пассажиров, кому из них нужна скорая медицинская помощь. Вместе с тем Екатерина не вошла в список пострадавших — по ее словам, она удачно стояла на задней площадке транспорта.



— Нас поручень спас. А люди прям катились со ступенек на переднюю площадку, — уточнила Екатерина. — Мы даже не почувствовали, как сзади в автобус врезалась машина — настолько резкое было торможение. Только когда вышли из автобуса, увидели, что вторая машина практически под автобус заехала.



По информации Госавтоинспекции по Новосибирску, авария случилась около 12:00 у зданий на Большевистской, 45. Водитель автомобиля «Лада-Калина» ехал со стороны Фабричной и при развороте врезался во встречный автобус, который курсирует по маршруту №13 — в салоне находилось 20 пассажиров.



После этого автобус остановился, и в его задний бампер врезалась машина «Мицубиси-Лансер». В ДТП, по данным ведомства, пострадал 17-летний парень, который был в пассажирском транспорте. Его доставили в больницу.

