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Происшествия Водитель на BMW X5 сбил двух пешеходов на улице Станционной — фото

Водитель на BMW X5 сбил двух пешеходов на улице Станционной — фото

Пострадали женщины

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Авария произошла на пешеходном переходе

Водитель на BMW X5 сбил двух пешеходов вблизи здания на улице Станционной, 54. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

На снимке видно, что пострадали женщины. Они находились на регулируемом пешеходном переходе. В пресс-службе ГУ МВД уточняют информацию о случившемся.

По данным источника НГС из больницы, куда госпитализировали пострадавших, ДТП произошло вчера. Женщины переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

— Два ряда остановились, а BMW проехал на красный сигнал. Женщины живы, одну госпитализировали в больницу, вторую отпустили домой на амбулаторное лечение, — объяснил источник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 4 июня в 13:10 водитель 38 лет проехал на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». В результате аварии пострадали две женщины 44 лет и 66 лет. Их доставили в больницу. Водитель был трезвый.

По факту ДТП вынесено определение по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения) и по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Если вам что-либо известно о происшествии, у вас есть фото или видео с места, свяжитесь с редакцией НГС. Можно анонимно.
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