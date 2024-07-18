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Происшествия Вылет ждут 68 человек: рейс из Владивостока в Новосибирск задержан почти на сутки

Вылет ждут 68 человек: рейс из Владивостока в Новосибирск задержан почти на сутки

Причиной задержки рейса называют неисправность самолета

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9 комментариев
Среди пассажиров задержанного рейса пять детей

Вылет рейса из Владивостока в Новосибирск задержали почти на сутки. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что рейс авиакомпании S7 5204 должен был отправиться из Владивостока в 8:50 утра по местному времени в четверг, 18 июля. Но из-за неисправности самолета вылет перенесен почти на сутки — на 6 утра пятницы, 19 июля.

— Отправления ожидают 68 пассажиров, из них 5 — несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре.

Авиакомпания принимает меры для размещения пассажиров в гостиницах, обеспечивает их едой и напитками. Жалоб в связи с задержками рейсов в прокуратуру не поступало, ведомство следит за ситуацией.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности о задержке рейса. На момент публикации новости комментарий не поступил.

В начале июля в самолет, который летел из Москвы в Новосибирск, попала молния. Пассажиров доставили в точку назначения резервным бортом.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Владивосток S7 Airlines Задержка рейса Прокуратура
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Комментарии
9
Unclе Sam
18 июля 2024, 21:41
Неудивительно, последние самолётики разваливаются =))) ах ХА ха ХА ха
Марго. Вредная
18 июля 2024, 21:36
68 человек? Всего? Мы всегда летали при полной загруженности салона. Подождут. Ничего страшного. Что тут делать то, в Новосибирске? Владивосток в сто раз прекраснее. Когда летишь над сопками, дух захватывает. А когда выходишь из самолёта - воздух влажный, соленый и морской. Таких кудряшек, как во Владике, у меня нигде не было. Немного потрепала руками и причёска готова. Люблю Владивосток!!!
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