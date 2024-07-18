Вылет ждут 68 человек: рейс из Владивостока в Новосибирск задержан почти на сутки

Среди пассажиров задержанного рейса пять детей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вылет рейса из Владивостока в Новосибирск задержали почти на сутки. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.



В ведомстве сообщили, что рейс авиакомпании S7 5204 должен был отправиться из Владивостока в 8:50 утра по местному времени в четверг, 18 июля. Но из-за неисправности самолета вылет перенесен почти на сутки — на 6 утра пятницы, 19 июля.



— Отправления ожидают 68 пассажиров, из них 5 — несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре.



Авиакомпания принимает меры для размещения пассажиров в гостиницах, обеспечивает их едой и напитками. Жалоб в связи с задержками рейсов в прокуратуру не поступало, ведомство следит за ситуацией.



Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать подробности о задержке рейса. На момент публикации новости комментарий не поступил.

