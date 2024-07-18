Труп мужчины нашли под окнами жилого комплекса на Военной

В Новосибирске под окнами дома на Военной, 9/2, обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск».
— Предположительно, человек выпал из окна, — пишет подписчик группы.
В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что проводится проверка.
— Следственным отделом по Октябрьскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в ночное время 18 июля 2024 года на придомовой территории многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска тела мужчины, — уточнили в ведомстве.
Следователи провели осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее НГС писал, что школьник нашел тело мужчины на бывшей территории завода «Сибсельмаш».
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