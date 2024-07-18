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Происшествия Труп мужчины нашли под окнами жилого комплекса на Военной

Труп мужчины нашли под окнами жилого комплекса на Военной

Следователи проводят проверку

2 696
24 комментария
Тело обнаружили в ночь на 18 июля

В Новосибирске под окнами дома на Военной, 9/2, обнаружили тело мужчины, сообщили очевидцы Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск».

— Предположительно, человек выпал из окна, — пишет подписчик группы.

В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что проводится проверка.

— Следственным отделом по Октябрьскому району проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения в ночное время 18 июля 2024 года на придомовой территории многоквартирного дома в Октябрьском районе города Новосибирска тела мужчины, — уточнили в ведомстве.

Следователи провели осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал, что школьник нашел тело мужчины на бывшей территории завода «Сибсельмаш».

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Комментарии
24
Татьяна 53
18 июля 2024, 13:07
Соболезнование родным.
Марго. Вредная
18 июля 2024, 12:42
Ая яй, ещё минус один. Мужчины, не стесняйтесь рассказывать о своих проблемах близким. Вам помогут. Не нужно вот так делать. 🥺😞
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