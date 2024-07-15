«Увидел пакет, а затем труп»: школьник нашел тело мужчины на бывшей территории завода «Сибсельмаш»

Труп обнаружили 14 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска на бывшей территории завода «Сибсельмаш» нашли тело мужчины на дереве. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.



Как сообщили следователи, сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка, тело обнаружили на дереве 14 июля. Следователи осмотрели место происшествия, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчика сообщает, что тело нашел школьник, который гулял по территории бывшего завода «Сибсельмаш».

— В кустах мальчик увидел пакет, затем человека. Мальчик позвонил родителям, а те вызвали полицию и скорую помощь, — говорится в посте телеграм-канала.

13 июля на побережье Оби у парка «Арена» мужчина погиб, пытаясь помочь тонущим подросткам.

