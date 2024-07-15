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Школьник нашел тело мужчины на дереве

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Происшествия «Увидел пакет, а затем труп»: школьник нашел тело мужчины на бывшей территории завода «Сибсельмаш»

«Увидел пакет, а затем труп»: школьник нашел тело мужчины на бывшей территории завода «Сибсельмаш»

Следователи проводят проверку

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35 комментариев
Труп обнаружили 14 июля

В Ленинском районе Новосибирска на бывшей территории завода «Сибсельмаш» нашли тело мужчины на дереве. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщили следователи, сейчас проводится уголовно-процессуальная проверка, тело обнаружили на дереве 14 июля. Следователи осмотрели место происшествия, сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчика сообщает, что тело нашел школьник, который гулял по территории бывшего завода «Сибсельмаш».

— В кустах мальчик увидел пакет, затем человека. Мальчик позвонил родителям, а те вызвали полицию и скорую помощь, — говорится в посте телеграм-канала.

Если вам что-либо известно о случившейся трагедии, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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13 июля на побережье Оби у парка «Арена» мужчина погиб, пытаясь помочь тонущим подросткам.

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Комментарии
35
shamank331
15 июля 2024, 14:28
В пакете, в кустах и одновременно на дереве и труп. А на дереве он висел или лежал? А на это дерево откуда то рядом упасть можно? Если нет, то это парашютист экстремал, на пакете спускался по баллистической траектории, немного не фартануло.
Гость
15 июля 2024, 14:22
Какой любопытный мальчик. гуляющий по заброшенной промзоне
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