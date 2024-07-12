Перед падением подал сигнал бедствия: что известно о падении "Суперджета" под Москвой

Самолет "Суперджет" упал в Подмосковье. В оперативных службах подтвердили информацию. По их данным, на борту не было пассажиров, только члены экипажа.
Очевидцы падения Superjet рассказали, что самолёт упал в поле. В момент происшествия они слышали громкий хлопок.
— Был звук самолета, потом затишье и хлопок. И в воздух поднялся гриб большой, в районе Малого Карасево, за кладбищем, за лесом, — рассказала одна из местных жительниц.
На кадрах с места ЧП видно, что лайнер действительно упал в поле.
Самолет упал во время тестового полета, после планового ремонта. По данным Telegram-канала Baza, перед падением лайнер подал сигнал бедствия и пытался совершить посадку, вырабатывая топливо.
Все трое пилотов, которые находились на борту самолета, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.