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Происшествия Крушение самолета в Подмосковье Перед падением подал сигнал бедствия: что известно о падении "Суперджета" под Москвой

Перед падением подал сигнал бедствия: что известно о падении "Суперджета" под Москвой

На борту были только члены экипажа

2 360
6 комментариев
Пассажирский самолет упал в Подмосковье, есть погибшие

Самолет "Суперджет" упал в Подмосковье. В оперативных службах подтвердили информацию. По их данным, на борту не было пассажиров, только члены экипажа.

Очевидцы падения Superjet рассказали, что самолёт упал в поле. В момент происшествия они слышали громкий хлопок.

— Был звук самолета, потом затишье и хлопок. И в воздух поднялся гриб большой, в районе Малого Карасево, за кладбищем, за лесом, — рассказала одна из местных жительниц.

На кадрах с места ЧП видно, что лайнер действительно упал в поле.

В момент падения самолета был слышен громкий хлопок

Самолет упал во время тестового полета, после планового ремонта. По данным Telegram-канала Baza, перед падением лайнер подал сигнал бедствия и пытался совершить посадку, вырабатывая топливо.

Три пилота, которые находились на борту — погибли

Все трое пилотов, которые находились на борту самолета, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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Комментарии
9
Aнгличанка Гадит
12 июля 2024, 20:00
теперь, к 2030 нужно будет сделать 1001 самолет.
Дед Митрич
12 июля 2024, 20:02
Из ремонта летел?
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