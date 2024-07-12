Двух утонувших мужчин нашли одновременно в разных частях Новосибирска

Спасатели выезжали на поиски тела два раза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске вчера, 11 июля, нашли два тела мужчин в воде. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС.

В 12:08 спасателей вызвали в Первомайский район на реку Иня. В воде был найден утонувший. Его личность не удалось установить. Погибшего передали сотрудникам полиции. Спасатели работали на месте до 13:27.

В 12:15 МАСС вызвали в Железнодорожный район на реку Обь. Там было обнаружен мертвый мужчина, который ранее пропал на воде. 29-летнего погибшего извлекли из воды и передали полиции. Спасатели закончили свою работу в 13:40.