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Происшествия Двух утонувших мужчин нашли одновременно в разных частях Новосибирска

Двух утонувших мужчин нашли одновременно в разных частях Новосибирска

Личность одного погибшего не удалось установить

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1 комментарий
Спасатели выезжали на поиски тела два раза

В Новосибирске вчера, 11 июля, нашли два тела мужчин в воде. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС.

В 12:08 спасателей вызвали в Первомайский район на реку Иня. В воде был найден утонувший. Его личность не удалось установить. Погибшего передали сотрудникам полиции. Спасатели работали на месте до 13:27.

В 12:15 МАСС вызвали в Железнодорожный район на реку Обь. Там было обнаружен мертвый мужчина, который ранее пропал на воде. 29-летнего погибшего извлекли из воды и передали полиции. Спасатели закончили свою работу в 13:40.

В начале июля тело мужчины нашли новосибирцы, катаясь на сапах по Оби. Погибшего обнаружили недалеко от Бугринского моста.

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Спасатели Утонувшие Новосибирск Полиция
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Комментарии
1
Гость
12 июля 2024, 11:23
💩💩💩💩💩💩💩💩Шаталова💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
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