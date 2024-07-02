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Происшествия эксклюзив «Думал, что бревно плавает»: новосибирцы нашли тело мужчины в Оби

«Думал, что бревно плавает»: новосибирцы нашли тело мужчины в Оби

Его обнаружили недалеко от Бугринского моста

389
3 комментария
Мужчины катались на сапах, когда обнаружили труп

Тело мужчины нашли новосибирцы, катаясь на сапах по Оби. Как рассказал читатель НГС Вячеслав, тело обнаружили в воде недалеко от Бугринского моста.

— Обычно отдыхали на Оби, катались на сапах. Я видел, в воде что-то плавает, думал, бревно. Когда пошел на последний заплыв, подплыл и увидел, что это труп, — рассказал мужчина.

Мужчина сразу вызвал полицию. На место прибыли спасатели на катере и вытащили тело на берег.

— В полиции дежурный оперативно передал спасателям информацию об этом инциденте, уже минут через 10 приплыли спасатели. Труп выловили и вытащили на берег. Вот уже больше часа ждем полицию, — пояснил Вячеслав.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области за неделю утонул 21 человек.

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Утонул мужчина Тело в воде Новосибирск
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Комментарии
4
Гость
2 июля 2024, 00:30
/Бездетный Бич/ Это новосиб, жизнь здесь коротка...
Гость
2 июля 2024, 00:31
тюлень?
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