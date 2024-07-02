«Думал, что бревно плавает»: новосибирцы нашли тело мужчины в Оби

Мужчины катались на сапах, когда обнаружили труп Источник: читатель НГС Вячеслав











Тело мужчины нашли новосибирцы, катаясь на сапах по Оби. Как рассказал читатель НГС Вячеслав, тело обнаружили в воде недалеко от Бугринского моста.



— Обычно отдыхали на Оби, катались на сапах. Я видел, в воде что-то плавает, думал, бревно. Когда пошел на последний заплыв, подплыл и увидел, что это труп, — рассказал мужчина.



Мужчина сразу вызвал полицию. На место прибыли спасатели на катере и вытащили тело на берег.



— В полиции дежурный оперативно передал спасателям информацию об этом инциденте, уже минут через 10 приплыли спасатели. Труп выловили и вытащили на берег. Вот уже больше часа ждем полицию, — пояснил Вячеслав.



В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

