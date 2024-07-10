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Происшествия Погибла мама с ребенком, тела обгорели: в Татарстане рухнул экскурсионный самолет — кадры с места крушения

Погибла мама с ребенком, тела обгорели: в Татарстане рухнул экскурсионный самолет — кадры с места крушения

Один человек чудом выжил

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31 комментарий
На снимках спасателей видно, что самолет уничтожен практически полностью

В Татарстане разбился легкомоторный самолет Cessna-17. Три человека погибли, один находится в тяжелом состоянии.

Трагедия произошла в районе поселка Камское Устье. Люди в самолете были на экскурсии, на которой можно оглядеть округу Казани с высоты птичьего полета. Однако из-за технической неисправности или ошибки пилота воздушное судно рухнуло. После этого начался пожар, из-за чего тела погибших сильно обгорели.

По предварительным данным, в самолете была семья из трех человек, пишет SHOT. В региональном МЧС сообщили, что погибли трое, еще один пассажир пострадал.

В списке погибших значатся пилот, женщина, а также ребенок, сообщают коллеги из 116.RU.

Чудом выжить удалось только отцу семейства, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Как мужчине удалось выжить при таком крушении, остается загадкой

Профильные ведомства уже взялись за расследование происшествия. Следователи возбудили уголовное дело, специалисты СК на транспорте уже работают на месте. Также расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в Росавиации. Приволжская транспортная прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов и, если нужно, примет меры прокурорского реагирования.

Мы следим за развитием событий в режиме онлайн.

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Самолет Крушение Экскурсия Погибшие Кадры
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Комментарии
31
КапибаРррра
10 июля 2024, 16:56
Ой я когда с парашютом прыгала, там же подъем на этом кукурузнике и был самым страшным моментом... очень опасно выглядит сие творение...
Гость
10 июля 2024, 16:37
Представляю, какого ужаса они ещё и натерпелись перед смертью. Вернее, не представляю (и слава богу). Ну зачем люди лезут во все эти кукурузники, дельтапланы, яхты, катамараны, впадины, батискафы, подземные коммуникации, пещеры, горы... Нет, работа исследователей, спасателей, ученых - это понятно. И я не про то, чтобы из квартиры не выходить. Но вот такой откровенно бессмысленный риск от обывательской скуки, просто для развлечения - нет уж, спасибо. Злая ирония в том, что люди сами оплачивают собственную смерть, иногда еще и за большие деньги, и зачастую специально преодолевают ради этого сотни и тысячи километров...
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