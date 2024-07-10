Погибла мама с ребенком, тела обгорели: в Татарстане рухнул экскурсионный самолет — кадры с места крушения

На снимках спасателей видно, что самолет уничтожен практически полностью Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан











В Татарстане разбился легкомоторный самолет Cessna-17. Три человека погибли, один находится в тяжелом состоянии.



Трагедия произошла в районе поселка Камское Устье. Люди в самолете были на экскурсии, на которой можно оглядеть округу Казани с высоты птичьего полета. Однако из-за технической неисправности или ошибки пилота воздушное судно рухнуло. После этого начался пожар, из-за чего тела погибших сильно обгорели.

Источник: 112 / T.me

По предварительным данным, в самолете была семья из трех человек, пишет SHOT. В региональном МЧС сообщили, что погибли трое, еще один пассажир пострадал.



В списке погибших значатся пилот, женщина, а также ребенок, сообщают коллеги из 116.RU.

Чудом выжить удалось только отцу семейства, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Как мужчине удалось выжить при таком крушении, остается загадкой Источник: Shot / T.me











Профильные ведомства уже взялись за расследование происшествия. Следователи возбудили уголовное дело, специалисты СК на транспорте уже работают на месте. Также расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в Росавиации. Приволжская транспортная прокуратура проверит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов и, если нужно, примет меры прокурорского реагирования.

