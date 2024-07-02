Необычно припарковался: стало известно, как Toyota Mark II влетела в бордюр у Краеведческого музея — видео

Стало известно, как Toyota Mark II влетела на бордюр возле Краеведческого музея. Момент ДТП попал на камеры наблюдения «Электронного города». Авария произошла ранним утром 2 июля.
Водитель потерял управление на пустой дороге Красного проспекта. Вильнул сначала в одну сторону, а потом развернулся и въехал на обочину Краеведческого музея — на участок, где идет ремонт.
В итоге автомобиль повис на бордюре. На месте работали сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.
В июне возле ТРЦ «Аура» женщина за рулем белого Nissan Qasqai врезалась в единственный припаркованный автомобиль, а после покинула место аварии.
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