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Происшествия Необычно припарковался: стало известно, как Toyota Mark II влетела в бордюр у Краеведческого музея — видео

Необычно припарковался: стало известно, как Toyota Mark II влетела в бордюр у Краеведческого музея — видео

Авария произошла в 4:15 утра на пустой дороге

522
4 комментария
Машина провисела на бордюре до утра

Стало известно, как Toyota Mark II влетела на бордюр возле Краеведческого музея. Момент ДТП попал на камеры наблюдения «Электронного города». Авария произошла ранним утром 2 июля.

Водитель потерял управление на пустой дороге Красного проспекта. Вильнул сначала в одну сторону, а потом развернулся и въехал на обочину Краеведческого музея — на участок, где идет ремонт.

Момент ДТП попал на видео

В итоге автомобиль повис на бордюре. На месте работали сотрудники ГАИ. Информации о пострадавших нет.

В июне возле ТРЦ «Аура» женщина за рулем белого Nissan Qasqai врезалась в единственный припаркованный автомобиль, а после покинула место аварии.

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Комментарии
8
ПРО
2 июля 2024, 14:25
классика!
Гость
2 июля 2024, 14:30
Похоже девочка под рулём рулить помогала...🤣🤣🤣🤣
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