«Чуть не попал в Краеведческий музей»: Toyota Mark II влетела на бордюр в центре Новосибирска — фото

В Новосибирске сегодня, 2 июля, на бордюре на Красном проспекте оказалась Toyota Mark II. Фотографии с повисшим автомобилем опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black».
— На Красном проспекте при невыясненных обстоятельствах водитель седана Toyota Mark II загнал свой автомобиль на бордюр и чуть не влетел в здание Краеведческого музея, — рассказали в «АСТ-54».
Как добавил автор фото, авария случилась около 07:30 утра. Информации о пострадавших нет. На месте работает экипаж Госавтоинспекции.
Вчера, 1 июля, водитель ВАЗ-2105 «Жигули» сбил мотоциклистов в микрорайоне Матвеевка. В результате пострадала девочка-подросток.