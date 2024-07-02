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Происшествия «Чуть не попал в Краеведческий музей»: Toyota Mark II влетела на бордюр в центре Новосибирска — фото

«Чуть не попал в Краеведческий музей»: Toyota Mark II влетела на бордюр в центре Новосибирска — фото

На месте работает ГАИ

3 714
29 комментариев
ДТП произошло утром во вторник

В Новосибирске сегодня, 2 июля, на бордюре на Красном проспекте оказалась Toyota Mark II. Фотографии с повисшим автомобилем опубликовали в телеграм-канале «ACT-54 Black».

— На Красном проспекте при невыясненных обстоятельствах водитель седана Toyota Mark II загнал свой автомобиль на бордюр и чуть не влетел в здание Краеведческого музея, — рассказали в «АСТ-54».

Как добавил автор фото, авария случилась около 07:30 утра. Информации о пострадавших нет. На месте работает экипаж Госавтоинспекции.

Вчера, 1 июля, водитель ВАЗ-2105 «Жигули» сбил мотоциклистов в микрорайоне Матвеевка. В результате пострадала девочка-подросток.

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Комментарии
29
Noname13
2 июля 2024, 09:34
Чайзер или марк - это диагноз молодняка, уважения такие личности не вызывают.
17817167
2 июля 2024, 09:54
подрифтовал поутру))
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