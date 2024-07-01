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Происшествия Поездка закончилась больницей: новосибирец на «жигулях» сбил мотоциклистов на Бердском шоссе

Поездка закончилась больницей: новосибирец на «жигулях» сбил мотоциклистов на Бердском шоссе

17-летняя девушка получила травмы

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8 комментариев
Обстоятельства ДТП устанавливаются

Водитель ВАЗ 2105 «Жигули» сбил мотоциклистов в микрорайоне Матвеевка. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на Бердском шоссе.

— 20-летний водитель ВАЗ 2105 двигался по Старому шоссе в сторону улицы Краевой и у дома № 172 совершил столкновение с мотоциклом Honda X11, которым управлял 40-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка мотоцикла. Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадали два человека.

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ДТП Мотоциклист Новосибирск
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Комментарии
8
Гость
2 июля 2024, 00:16
/Бездетный Бич/ Что делала 17-летняя на мотоцикле с 40-летним мужичарой?
Гость
2 июля 2024, 00:35
сафковые афто убивают и далее
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