Поездка закончилась больницей: новосибирец на «жигулях» сбил мотоциклистов на Бердском шоссе

Водитель ВАЗ 2105 «Жигули» сбил мотоциклистов в микрорайоне Матвеевка. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на Бердском шоссе.
— 20-летний водитель ВАЗ 2105 двигался по Старому шоссе в сторону улицы Краевой и у дома № 172 совершил столкновение с мотоциклом Honda X11, которым управлял 40-летний мужчина, — пояснили в инспекции.
В результате аварии пострадала 17-летняя пассажирка мотоцикла. Девушку с многочисленными травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии пострадали два человека.