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Происшествия Двое пострадали в массовом ДТП на новосибирской трассе — смотрим фото с места аварии

Двое пострадали в массовом ДТП на новосибирской трассе — смотрим фото с места аварии

На дороге столкнулись три машины

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Инцидент произошел на трассе Р-256 «Чуйский тракт»

Вечером 27 июня в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием трех машин. В аварии пострадали два человека, сообщил НГС начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня.

Инцидент произошел в 17:40 на 56 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе. По предварительным данным, автомобиль Газель двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, когда произошло столкновение с попутной машиной Mazda 3. После этого иномарка столкнулась с Toyota HiAce.

— В результате ДТП девушка 1997 года рождения — водитель Mazda 3, получила переломы. Водитель Toyota HiAce 1952 года рождения — предварительно, перелом ног, — уточнил специалист.

Фотографии с места аварии опубликовали на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, ДТП случилось в районе перекрестка трассы с улицей Юбилейная в Искитиме.

Утром 27 июня стало известно, что автобус Новосибирск-Кемерово попал в ДТП. В салоне транспорта находились 29 пассажиров.

ПО ТЕМЕ
ДТП Новосибирск Искитим Госавтоинспекция Новосибирская область
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