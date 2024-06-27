Двое пострадали в массовом ДТП на новосибирской трассе — смотрим фото с места аварии

Вечером 27 июня в Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием трех машин. В аварии пострадали два человека, сообщил НГС начальник отдела пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирской области Константин Шкабарня.
Инцидент произошел в 17:40 на 56 километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Искитимском районе. По предварительным данным, автомобиль Газель двигался со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, когда произошло столкновение с попутной машиной Mazda 3. После этого иномарка столкнулась с Toyota HiAce.
— В результате ДТП девушка 1997 года рождения — водитель Mazda 3, получила переломы. Водитель Toyota HiAce 1952 года рождения — предварительно, перелом ног, — уточнил специалист.
Фотографии с места аварии опубликовали на сайте 2ГИС. По информации пользователей сервиса, ДТП случилось в районе перекрестка трассы с улицей Юбилейная в Искитиме.
Утром 27 июня стало известно, что автобус Новосибирск-Кемерово попал в ДТП. В салоне транспорта находились 29 пассажиров.