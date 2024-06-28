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Происшествия Бастрыкин ждет доклад о пожаре в Убинском — там погибли две женщины и два ребенка

Бастрыкин ждет доклад о пожаре в Убинском — там погибли две женщины и два ребенка

В больнице после пожара остается семимесячный ребенок

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3 комментария
Трагедия произошла в ночь на 27 июня

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запрос доклад о гибели четырех человек, в том числе двоих детей, в селе Убинском в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в ночь на 27 июня, загорелся частный дом в селе Убинское. На месте погибли 42-летняя и 23-летняя женщины, а также двое детей в возрасте 2 и 15 лет. По данным МЧС России и СУ СК региона, семимесячный ребенок и 14-летняя девочка после случившегося попали в больницу.

Следственный комитет ведет расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ).

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях ранее сообщали, что погибшие — мать, две дочери и внучка. Знакомая семьи рассказала про обстоятельства пожара.

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Новосибирская область Следственный комитет РФ Александр Бастрыкин Пожар В пожаре погибли дети
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Комментарии
3
266302401
28 июня 2024, 23:14
Народ живёт безалаберно. Размножаются бездумно. И кто в этом виноват?
Фродо Бэггинс
28 июня 2024, 23:13
ну блин Бастрыкин, чё Тен докладывать..там бабья яма. а это всегда горе боль следы насилие и гибель детей. и все аналогичные случаи в НСО - точно такие же семьи без отца
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