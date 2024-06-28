Бастрыкин ждет доклад о пожаре в Убинском — там погибли две женщины и два ребенка

Трагедия произошла в ночь на 27 июня Источник: СУ СКР по Новосибирской области, Александр Бастрыкин, vk.com











Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запрос доклад о гибели четырех человек, в том числе двоих детей, в селе Убинском в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Трагедия произошла в ночь на 27 июня, загорелся частный дом в селе Убинское. На месте погибли 42-летняя и 23-летняя женщины, а также двое детей в возрасте 2 и 15 лет. По данным МЧС России и СУ СК региона, семимесячный ребенок и 14-летняя девочка после случившегося попали в больницу.



Следственный комитет ведет расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст. 109 УК РФ).



— Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.

