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Происшествия «Мы помогали, как могли»: знакомая — о 23-летней матери, погибшей при страшном пожаре в Убинском

«Мы помогали, как могли»: знакомая — о 23-летней матери, погибшей при страшном пожаре в Убинском

Трагедия в новосибирском селе произошла 27 июня

1 458
5 комментариев
Знакомая погибшей Елены говорит, что она была доброй и отзывчивой

Знакомые 23-летней Елены, погибшей при пожаре в селе Убинском Новосибирской области, рассказали о том, какой была девушка.

— Мы не подруги — лишь знакомые. Знаем то, что она нам рассказала. Может, это преподносила так: дочка родилась, отец отказался. Мы ей помогали, как могли, точнее ребенку. Тесно с ней давно не общалась. Она была очень добрая, отзывчивая, — анонимно заявила НГС девушка, которая знала погибшую.

Частный дом в Убинском загорелся ночью 27 июня. По официальным данным, кроме 23-летней сибирячки, жертвами пожара стали 42-летняя женщина, а также дети в возрасте 2 и 15 лет — вместе четыре человека. В соцсетях написали, что это мать, две дочери и внучка.

Также после случившегося, как сообщили в МЧС России и пресс-службе СУ СК региона, попали в больницу 14-летняя девочка с ожогами и 7-месячный ребенок. Для них организовали сбор гуманитарной помощи. Подробнее о семье, в которой произошла трагедия, можно прочитать по ссылке.

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Комментарии
5
Гость
28 июня 2024, 11:46
а был ли отец? сейчас часты случаи подложного отцовства и есть ДНК экспертиза которая позволит взымать алименты, но бывают случаи, что женщина не знает точно кто отец.
Гость
28 июня 2024, 11:24
Очень жаль, а как так случается что мужчины отказываются от детей? Законодательно запретить такие отказы нужно, сделал ребенка - женись и живи с ребенком обеспечивая достаток и безопасность семьи. И не нужно винить дам, они создания эмоциональные и не столь сознательные.
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