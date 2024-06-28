«Мы помогали, как могли»: знакомая — о 23-летней матери, погибшей при страшном пожаре в Убинском

Знакомая погибшей Елены говорит, что она была доброй и отзывчивой Источник: прокуратура Новосибирской области











Знакомые 23-летней Елены, погибшей при пожаре в селе Убинском Новосибирской области, рассказали о том, какой была девушка.

— Мы не подруги — лишь знакомые. Знаем то, что она нам рассказала. Может, это преподносила так: дочка родилась, отец отказался. Мы ей помогали, как могли, точнее ребенку. Тесно с ней давно не общалась. Она была очень добрая, отзывчивая, — анонимно заявила НГС девушка, которая знала погибшую.



Частный дом в Убинском загорелся ночью 27 июня. По официальным данным, кроме 23-летней сибирячки, жертвами пожара стали 42-летняя женщина, а также дети в возрасте 2 и 15 лет — вместе четыре человека. В соцсетях написали, что это мать, две дочери и внучка.



Также после случившегося, как сообщили в МЧС России и пресс-службе СУ СК региона, попали в больницу 14-летняя девочка с ожогами и 7-месячный ребенок. Для них организовали сбор гуманитарной помощи. Подробнее о семье, в которой произошла трагедия, можно прочитать по ссылке.