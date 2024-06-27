В Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку — очевидцы испугались, что башня рухнула

Вечером 27 июня жителей Новосибирска встревожили громкие звуки в Горском микрорайоне. Они испугались, что там рухнула часть металлической вышки, — выяснилось, что на участке проводят демонтажные работы.
По словам читателя НГС, инцидент случился около 21:30 часов на улице Горская, 16, на месте находятся пожарные.
— По информации 112, идет демонтаж вышки, — объяснили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
По информации 2ГИС, вблизи указанного адреса действительно находится телевышка — пользователи сервиса также заявляют о происшествии.
Зимой прошлого года стало известно, что застройщик «Флотилии» купил участки закрытой телестанции «Мир». Ей и принадлежало здание и участок на улице Горская, 16. Как сообщали НГС в строительной компании, телевышку как арт-объект оставлять не планируют. Соседние двухэтажные дома планируется снести — организация хочет заявить участки для КРТ.