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Происшествия В Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку — очевидцы испугались, что башня рухнула

В Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку — очевидцы испугались, что башня рухнула

Читатель НГС прислал фотографии с места работ

1 244
13 комментариев
Новосибирцы сделали несколько снимков вышки

Вечером 27 июня жителей Новосибирска встревожили громкие звуки в Горском микрорайоне. Они испугались, что там рухнула часть металлической вышки, — выяснилось, что на участке проводят демонтажные работы.

По словам читателя НГС, инцидент случился около 21:30 часов на улице Горская, 16, на месте находятся пожарные.

— По информации 112, идет демонтаж вышки, — объяснили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным 112, на участке идет демонтаж вышки

По информации 2ГИС, вблизи указанного адреса действительно находится телевышка — пользователи сервиса также заявляют о происшествии.

Информация о происшествии появилась в 2ГИС

Зимой прошлого года стало известно, что застройщик «Флотилии» купил участки закрытой телестанции «Мир». Ей и принадлежало здание и участок на улице Горская, 16. Как сообщали НГС в строительной компании, телевышку как арт-объект оставлять не планируют. Соседние двухэтажные дома планируется снести — организация хочет заявить участки для КРТ.

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МЧС Горский микрорайон Новосибирск 112
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Комментарии
14
280155203
27 июня 2024, 23:23
спасаются от неизбежного банкротства ... ни одного проекта прибыльного у этих гениев
Луркентий
27 июня 2024, 23:22
1. Никакой активности до падения не было видно. 2. Такие конструкции разбирают по частям, а не роняют как попало с грохотом и риском что-то задеть. 3. В 21:30 такими вещами не занимаются, тем более в непосредственной близости от жилых домов. 4. Когда что-то намеренно сносят это всегда попадает на видео. Такое нельзя не снять, а телефон у всех в кармане. Из чего я делаю вывод, что версия с целенаправленным сносом очень слабая.
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