В Горском микрорайоне рабочие сломали телевышку — очевидцы испугались, что башня рухнула

Новосибирцы сделали несколько снимков вышки Источник: Roman Сигюн/2ГИС, читатель НГС











Вечером 27 июня жителей Новосибирска встревожили громкие звуки в Горском микрорайоне. Они испугались, что там рухнула часть металлической вышки, — выяснилось, что на участке проводят демонтажные работы.



По словам читателя НГС, инцидент случился около 21:30 часов на улице Горская, 16, на месте находятся пожарные.

— По информации 112, идет демонтаж вышки, — объяснили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

По данным 112, на участке идет демонтаж вышки Источник: читатель НГС











По информации 2ГИС, вблизи указанного адреса действительно находится телевышка — пользователи сервиса также заявляют о происшествии.

Информация о происшествии появилась в 2ГИС Источник: 2ГИС









