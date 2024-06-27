Сибиряк попался пьяным за рулем: видео, где он подул в трубку и назвался «потомком Николая Второго»

Полицейские Белова остановили автомобиль, странно виляющий по улицам города, и встретили в нём мужчину, который представился «потомка российского императора». Так представился им пьяный водитель, требовавший отменить штраф из-за его родства с Романовыми, сообщила во вторник, 26 июня, пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса.
Выехал на дороги города императорский правнук на Lada Priora. Странную езду водителя, который с трудом управлял машиной, заметили инспекторы ГАИ. Остановив, не ожидали, что встретят «потомка» династии русских царей. Одним из Романовых представился им 68-летний мужчина с явными признаками опьянения.
Алкотестер по итогу показал результат, который в десять раз превышал норму. Сотрудники начали составлять на беловчанина протокол, но он потребовал отменить его. Как мужчина объяснил, пьяным за руль ему позволяет садиться голубая кровь, а именно: родство с Романовыми.
— Запомните раз и навсегда. Извините, что я тыкаю. Давайте заедем ко мне, я покажу вам все фотографии, что я потомок Николая Второго, — оправдывался горожанин в машине ГАИ.
«Железные» доказательства на решение полицейских не повлияли. Позже пенсионер признался, что ехал с дачи, где накануне и напился. Сейчас липовому родственнику императора грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года.
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