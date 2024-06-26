На Алтае полчища мошек атаковали заправку, их собирали лопатой в ведро — видео

В Сети набирает популярность видео, где мужчина на заправке убирает мошек лопатой: кадры сделали в алтайском селе Романово. Судя по записи, работников АЗС нашествие насекомых не смущает — только посмотрите, как жизнерадостно мужчина подбрасывает их в воздух.
В комментариях под видео одни пользователи шутят, а другие ужасаются.
На самом деле ощущение массовости создается из-за практически одновременного вылупления насекомых. Об этом в разговоре с нашими коллегами из NN.RU рассказал эколог Асхат Каюмов.
— Это совершенно естественный процесс. Он тянется буквально несколько дней. К тому же у птиц сейчас сезон выкармливания птенцов, и им эта мошка очень нужна, — объясняет эксперт.
А в Новосибирске тем временем появились слепни. Насекомых увидели в районе Академгородка, одного из них 20 июня сфотографировал на своем участке биолог Алексей Яновский.
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