Тело утонувшего на водопаде подростка вытащили из-под плит спустя сутки — что будет с местом происшествия

Трагедия произошла на этом месте вечером 23 июня Источник: предоставлено Лилией











Сотрудники новосибирского МЧС и местные жители смогли достать тело подростка, который утонул в Суенгинском водопаде 23 июня. Операция заняла около суток, погибшему было 13 лет.



— Привлекались как местные жители, сотрудники полиции, так и Бердский поисково-спасательный отряд. Спасателями тело было обнаружено, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



Глава Егорьевского сельсовета Александр Анкудинов рассказал, что мальчика удалось вытащить еще вчера, 24 июня. Он объяснил, что никакой трубы в воде в итоге не оказалось — ребенка унесло в образовавшуюся на дне полость.



— Сильное течение было, и там всё размыло. Сейчас будем закладывать это место железом, бетонными плитами, — добавил он.



В ближайшее время там также появятся предупреждающие таблички.



Суенгинский водопад — искусственный, он образовался на месте ГЭС. На водопаде несколько острых порогов, торчат острые камни, а на дне — бетонные плиты. Всё это не останавливает отдыхающих, которые любят купаться в водопаде и отдыхать у воды.



Напомним, отец, сын и дядя мальчика приехали из Кольцова к родственникам в Маслянинский район. На пути домой они остановились на водопаде — это место пользуется большой популярностью у туристов. Когда подросток прогуливался под мостом, его снесло сильным течением. Мальчика пытались спасти своими силами отец и дядя, но, как рассказала очевидица, не помог даже автомобильный трос — ребенка затянуло под воду.