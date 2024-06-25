НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 742мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,37
EUR 94,08

СРОЧНО

Как получить «Айфон» от НГС

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Издеваются над стариками
Батл Сибири и Урала
Кладбище за канавой
Последние квартиры в ипотеку
Месяц без горячей воды
Как строили «Берёзовую Рощу»
6 альтернатив окрошке в жару
НГС в Telegram
Происшествия подробности Тело утонувшего на водопаде подростка вытащили из-под плит спустя сутки — что будет с местом происшествия

Тело утонувшего на водопаде подростка вытащили из-под плит спустя сутки — что будет с местом происшествия

Первоначальная версия о том, что ребенка затянуло в трубу, не подтвердилась. Оказалось, он утонул в полости между плитами

3 274
16 комментариев
Трагедия произошла на этом месте вечером 23 июня

Сотрудники новосибирского МЧС и местные жители смогли достать тело подростка, который утонул в Суенгинском водопаде 23 июня. Операция заняла около суток, погибшему было 13 лет.

— Привлекались как местные жители, сотрудники полиции, так и Бердский поисково-спасательный отряд. Спасателями тело было обнаружено, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Глава Егорьевского сельсовета Александр Анкудинов рассказал, что мальчика удалось вытащить еще вчера, 24 июня. Он объяснил, что никакой трубы в воде в итоге не оказалось — ребенка унесло в образовавшуюся на дне полость.

— Сильное течение было, и там всё размыло. Сейчас будем закладывать это место железом, бетонными плитами, — добавил он.

В ближайшее время там также появятся предупреждающие таблички.

Суенгинский водопад — искусственный, он образовался на месте ГЭС. На водопаде несколько острых порогов, торчат острые камни, а на дне — бетонные плиты. Всё это не останавливает отдыхающих, которые любят купаться в водопаде и отдыхать у воды.

Напомним, отец, сын и дядя мальчика приехали из Кольцова к родственникам в Маслянинский район. На пути домой они остановились на водопаде — это место пользуется большой популярностью у туристов. Когда подросток прогуливался под мостом, его снесло сильным течением. Мальчика пытались спасти своими силами отец и дядя, но, как рассказала очевидица, не помог даже автомобильный трос — ребенка затянуло под воду.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Водопад Утонул ребенок Купание Происшествие МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

ГигантКот,  33

Король без королев,  57

Илья Попов,  36

Anton,  43

Ксеня,  51

ToJIuH,  41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление