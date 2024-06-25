Фонтан посреди дороги: вода выбила люк и повредила машины на Фрунзе — пугающее видео

Место происшествия уже огородили Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На дороге на улице Фрунзе в Нровосибирске сильным потоком воды выбило люк. Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, около 16:30. По сообщению группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», потоки воды повредили один автомобиль, а другому залило салон.

На опубликованном видео все происходит за считанные секунды. Машину начинает заливать водой. Водитель сдает назад и видно бурный фонтан.

Источник: «АСТ-54» / Vk.com

В СГК корреспонденту НГС ответили, что произошел выход воды в результате гидравлических испытаний.



— Ответственность компании застрахована, компенсации в подобных случаях выплачиваются, — добавили в СГК и пообещали уточнить, обращались ли водители за выплатами.

Днем 3 июня в Новосибирске произошла коммунальная авария на улице Писарева в Новосибирске — из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров.