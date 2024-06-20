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Происшествия «Пропала во время прогулки»: в Новосибирске исчезла 8-летняя девочка

«Пропала во время прогулки»: в Новосибирске исчезла 8-летняя девочка

Анна Удалкина пропала 20 июня

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С собой у девочки была желтая сумочка

В Новосибирске ищут 8-летнюю Анну Удалкину. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», ребенок пропал в микрорайоне Пашино Калининского района.

— 20 июня 2024 года пропала во время прогулки, — сказано в сообщении.

Рост девочки составляет 128 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые с розовой челкой, глаза голубые. Ребенок был одет в сиреневую футболку с бабочками, голубые джинсовые шорты, на ногах синие сандалии, с собой была желтая сумочка.

Новосибирцев просят сообщать любую информацию о ребенке по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

В начале июня в Новосибирске пропала 11-летняя девочка на Шлюзе. Позже ребенка нашли живым.

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