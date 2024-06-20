«Внутри газовые баллоны»: производственное здание полыхает под Новосибирском — есть погибший

Днем 20 июня в городе Обь произошел большой пожар. Местные жители заявили, что слышали взрыв. Сообщение об этом появилось в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, по предварительным данным, есть один погибший.
Пожар произошел в производственном здании, в котором могут находиться газовые баллоны. Шесть человек пострадали, их передали врачам.
Пожар локализовали. На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники.
В Новосибирске на этой неделе загорелась крыша частного двухэтажного дома на улице 1-й Шоссейной. Подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black» заявил, что в здание ударила молния.