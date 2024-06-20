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Происшествия «Внутри газовые баллоны»: производственное здание полыхает под Новосибирском — есть погибший

«Внутри газовые баллоны»: производственное здание полыхает под Новосибирском — есть погибший

Шесть человек пострадали

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Пожар произошел сегодня, 20 июня

Днем 20 июня в городе Обь произошел большой пожар. Местные жители заявили, что слышали взрыв. Сообщение об этом появилось в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, по предварительным данным, есть один погибший.

Пожар произошел в производственном здании, в котором могут находиться газовые баллоны. Шесть человек пострадали, их передали врачам.

Пожар начался в 12:21

Пожар локализовали. На месте работают 32 специалиста и 9 единиц техники.

Если вы стали очевидцем происшествия, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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В Новосибирске на этой неделе загорелась крыша частного двухэтажного дома на улице 1-й Шоссейной. Подписчик телеграм-канала «АСТ-54 Black» заявил, что в здание ударила молния.

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