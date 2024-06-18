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Происшествия Из живота сибирячки извлекли 4-сантиметровую иглу: ее во время прошлой операции забыл хирург

Из живота сибирячки извлекли 4-сантиметровую иглу: ее во время прошлой операции забыл хирург

Пациентка сначала решила, что у нее обострение старой болезни

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Пациентка дважды ложилась под «нож»

В Красноярске хирург оставил в животе пациентки иглу, когда оперировал ее. Как стало известно NGS24.RU, речь идет о красноярской межрайонной клинической больнице № 7, которая находится на улице Академика Павлова, 4.

В августе 2023 года 25-летняя красноярка с перитонитом экстренно поступила в больницу, где ее прооперировали и выписали домой. Спустя время у девушки возобновились боли в животе, причиной которой, как оказалось, стала забытая хирургом во время операции игла.

— Решив, что дело снова в болезни, она обратилась в «скорую». Однако на всеобщее удивление, причиной страданий стали не проблемы с пищеварением. На рентгене визуализировалась забытая хирургом во время операции игла, — рассказали в прокуратуре. — Пострадавшую снова отправили под «нож», но уже для извлечения инородного тела размером 4 см х 2 мм. Оно, согласно заключению эксперта, повлекло причинение вреда здоровью легкой степени тяжести.

Девушка долго восстанавливалась и сидела на больничном. Она обратилась за компенсацией в суд и и взыскала 100 тысяч рублей. Тем временем в самой больнице проходит прокурорская проверка, чтобы привлечь виновного к ответственности.

В январе 2024 года НГС писал о том, как новосибирского хирурга, забывшего салфетку в теле пациентки, освободили от наказания.

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